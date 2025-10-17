El empate saca del descenso con permiso de la Real B y del Mirandés

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 23:08 Comenta Compartir

El Granada salió de los puestos de descenso con su empate en Andorra a falta de que jueguen la Real Sociedad B y el Mirandés este sábado. El filial 'txuri urdin' recibe al Huesca a las 21 horas y los jabatos visitan al Ceuta a las 16.15.

Los rojiblancos rompieron momentáneamente la igualdad a nueve puntos que mantenían los tres equipos pero si los otros dos sumaran podrían devolverles a la zona roja como penúltimo clasificado incluso si la Cultural Leonesa ganara a las 18.30 en Zaragoza.