El empate coloca al Granada en la decimotercera posición en Segunda

LaLiga HypermotionEl empate coloca al Granada en la decimotercera posición en Segunda
De momento, la zona del 'play off' de ascenso a Primera le queda a cinco puntos
Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07
El empate del Granada frente al Ceuta coloca al conjunto rojiblanco en la decimotercera posición de la tabla clasificatoria en LaLiga Hypermotion. El equipo, con ... 20 puntos, queda por encima del bloque de rivales con 19, aunque Málaga y Albacete juegan este lunes.
De momento, la zona del 'play off' de ascenso a Primera le queda a cinco puntos, aunque el Burgos, que marca el corte, se mide este lunes a los manchegos y puede aumentar la distancia.
