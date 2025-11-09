Emotivo minuto de silencio por el padre de Lucena

Homenaje en el Granada - ZaragozaEmotivo minuto de silencio por el padre de Lucena
Futbolistas titulares y suplentes, miembros de los respectivos cuerpos técnicos, árbitros y recogepelotas, además de los aficionados, muestran su respeto en pie
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:52
Todos los asistentes al partido entre el Granada y el Real Zaragoza guardaron un emotivísimo minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Manuel Lucena, ... padre del delegado Manolo Lucena, el pasado domingo. Futbolistas titulares y suplentes, miembros de los respectivos cuerpos técnicos, árbitros y recogepelotas, además de los aficionados, mostraron su respeto en pie para luego tributar una ovación.
Pacheta buscó a Lucena con cariño en la mirada a continuación y la grada de animación coreó su nombre. Pese al sentimiento en el ambiente, los maños no tardaron ni tres minutos en adelantarse en el marcador.
