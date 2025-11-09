Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Minuto de silencio en Los Cármenes por el padre de Lucena. José Miguel Baldomero

Homenaje en el Granada - Zaragoza

Emotivo minuto de silencio por el padre de Lucena

Futbolistas titulares y suplentes, miembros de los respectivos cuerpos técnicos, árbitros y recogepelotas, además de los aficionados, muestran su respeto en pie

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:52

Todos los asistentes al partido entre el Granada y el Real Zaragoza guardaron un emotivísimo minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Manuel Lucena, ... padre del delegado Manolo Lucena, el pasado domingo. Futbolistas titulares y suplentes, miembros de los respectivos cuerpos técnicos, árbitros y recogepelotas, además de los aficionados, mostraron su respeto en pie para luego tributar una ovación.

