El Eibar refuerza su ataque con Adu Ares antes de recibir al Granada
El cuadro armero ficha al extremo vasco procedente del Athletic Club hasta 2030
Granada
Domingo, 17 de agosto 2025, 16:42
El Eibar, próximo rival del Granada en Liga, reforzó su ataque con el fichaje de Adu Ares. El extremo vasco pasó a formar parte de ... los armeros tras rescindir su contrato con el Athletic y firmó su contrato por cinco temporadas.
«La pasada temporada Ares estuvo cedido en el Real Zaragoza, donde mostró un buen rendimiento con cinco goles y tres asistencias en 33 partidos. Se trata de un jugador con velocidad, capacidad de desborde y versatilidad que llega al Eibar para aportar sus numerosas cualidades al ataque armero», indicó el club en un comunicado.
El Granada se medirá al Eibar en Ipurua el próximo viernes 22 a las 19.30 horas con motivo de la disputa de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. Pacheta recuperará para dicho compromiso a Pau Casadesús y Pedro Alemañ más allá de las nuevas inscripciones que se puedan producir en los próximos días.
