Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El exrojiblanco Gonzalo Villar protege la pelota frente a Adu Ares la pasada temporada. J. M. Baldomero
Próximo rival

El Eibar refuerza su ataque con Adu Ares antes de recibir al Granada

El cuadro armero ficha al extremo vasco procedente del Athletic Club hasta 2030

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:42

El Eibar, próximo rival del Granada en Liga, reforzó su ataque con el fichaje de Adu Ares. El extremo vasco pasó a formar parte de ... los armeros tras rescindir su contrato con el Athletic y firmó su contrato por cinco temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos
  2. 2

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  3. 3

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  8. 8

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  9. 9 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  10. 10

    Este Granada está tieso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Eibar refuerza su ataque con Adu Ares antes de recibir al Granada

El Eibar refuerza su ataque con Adu Ares antes de recibir al Granada