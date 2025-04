Tres victorias seguidas, pocas certezas

Tres victorias consecutivas del Granada le aúpan a la zona de promoción de ascenso tras las derrotas de Almería y Huesca en la jornada sabatina, ... acercándole además a la cuarta y quinta plaza, de Oviedo y Mirandés, que quedan a un solo punto. Lo que debiera ser motivo de satisfacción y esperanza no implica certeza alguna por las múltiples dudas que genera el juego del equipo y que, en unas declaraciones honestas pospartido, reconoció Escribá.

Ante el Albacete se ganó por una sucesión de fortuna y eficacia goleadora, manteniendo Mariño al equipo vivo hasta ese momento. Ante el colista Cartagena, ya descendido, Mariño salvó con la garganta una ocasión clara del equipo albinegro recién iniciado el encuentro, y evitó el 2-0 local parando un penalti que hubieran puesto muy cuesta arriba el marcador al Granada, sobre todo dada la miserable imagen de los rojiblancos en la primera parte.

La ventaja adquirida antes del descanso tras dos destellos en medio de la nada –un remate a saque de córner de Rubio y la única jugada de mérito, con un buen pase de Hongla que Boyé aprovechó con maestría–, se amplió en el arranque de la segunda parte, en unos minutos en los que el Granada sí pareció un equipo con aspiraciones, queriendo la pelota, con un Sergio Ruiz incansable y un Trigueros que aparece en dichas circunstancias. Suyo fue el tercero en una buena jugada trenzada de los rojiblancos. Tras el recorte en el marcador, en una acción en la que cogieron las espaldas a Neva y Williams, el Granada desapareció y confió la victoria a la impericia de los locales, incapaces hasta de asustar. Una lesión de Boyé dio oportunidades a Bastón y Weissman: el primero mantuvo su tónica de escasa fortuna –un remate suyo al palo podía haber cerrado el partido definitivamente– y el segundo falló clamorosamente una gran ocasión con una patada al aire que movió a la risa o la conmiseración.

Lo más preocupante fue la paupérrima primera parte: mal balance defensivo ante los ataques rivales, con dos de los tres centrocampistas –Trigueros y Hongla– no replegando; malas prestaciones en los laterales, donde Rubén Sánchez –cuyo rendimiento ha ido a menos en los últimos partidos– y Neva suelen ser superados por cualquier rival; centrocampistas capaces de lo mejor y lo peor, como Hongla o Villar; y falta de desborde en las bandas, poco incisivos Tsiatishvili y Rebbach, muy desafortunados en Cartagena. Las tres últimas victorias, sobre todo las dos seguidas a domicilio, han sido fruto de individualidades y fortuna, no de superioridad en el juego. Ante el Elche hará falta más intensidad y fútbol para mantener la posición en zona de 'play off' para subir a Primera división.