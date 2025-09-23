Repetidas carencias

Pacheta ensaya nuevas soluciones, pero ninguna de ellas cuaja en un moldeo capaz de alcanzar la victoria. Son ya seis partidos sin conseguir los tres ... puntos. En Burgos el equipo se adelantó por primera vez en lo que va de temporada. Se ha conseguido puntuar en las dos últimas salidas, lo que dada la situación actual del conjunto no deja de ser estimable.

Se recuperó la defensa de cuatro, con Oscar y Manu Lama, que sufrió mucho para sacar desde la izquierda el balón con tino, pero que fue capaz de imponerse en muchos duelos. Casadesús y Hormigo mostraron sus limitaciones en los laterales, aunque nadie puede negar su entusiasmo e implicación.

Hongla, el mejor pagado, declinó fajarse como debiera un partido más, con un nivel de prestaciones muy lejano a lo mínimamente de recibo. Alcaraz y Sola sí que constituyeron aportaciones interesantes a futuro. El primero como medio de corte, con intensidad y saber estar en una Segunda tan ruda. El segundo, cuajando una buena actuación en el extremo derecho, justificando que Pablo Sáenz haya perdido allí su sitio, con nula aportación cuando saltó al césped avanzada la segunda parte.

Pedro Alemañ trató de nuevo de echarse el peso del control del juego del equipo, abandonado en la primera parte por Hongla, y muy cansado cuando Luca Gagnidze saltó al terreno. Este último parece tener buen toque y criterio con el balón, pero demostró estar lejos de una integración adecuada.

El Granada careció de un punta capaz. Pascual estuvo horrible, incapaz de desmarcarse, de pelear balones altos, de ganar ningún duelo ni de conectar con sus compañeros de ataque. Faye sigue mezclando pasajes lamentables –muy flojo en la primera parte–, con acciones de interés, como la que acabó en asistencia a Sola en el gol rojiblanco. Se le intuyen potencialidades, pero también limitaciones en el control y conducción del balón.

El punto pareció justo. El Burgos creó menos ocasiones que otros rivales, pero sigue habiendo despistes que cuestan goles, como en el caso del encajado en El Plantío, donde Gagnidze, Alcaraz y Diallo no estuvieron concentrados. Se requieren mejoras tremendas para soñar con la permanencia.