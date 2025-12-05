Ganar, ganar y ganar

El recordado Luis Aragonés, el Sabio de Hortaleza, fue admirado, además de por sus cualidades como futbolista y entrenador, por muchas de sus declaraciones. En ... una de ellas resumió el objeto del fútbol en la necesidad de ganar, ganar y volver a ganar.

Al Granada le ha costado un mundo encontrar el camino de la victoria en la Liga, pero el partido de la última jornada supuso un triunfo fuera de casa que anímicamente parece haber sentado muy bien. Pacheta señaló que había que saber ganar más partidos como el de León, donde la eficiencia se impuso a la floritura para sumar tres puntos.

La Copa del Rey llevó a Tenerife, a enfrentarse a un equipo recién descendido a la 1ª RFEF que camina con paso firme para su regreso a Segunda. Se presentó el Granada en el Heliodoro Rodríguez con muchos cambios respecto al once titular de las últimas jornadas. Solamente Oscar se mantuvo del equipo que saltó ante la Cultural, y recuperando posición de central. El resto, además de Luca Zidane en la meta, eran nueve jugadores que representaban un grupo alternativo al once titular último.

A pesar de carencias y rendimientos aún con nivel insuficiente, el equipo dio la cara, compitió, aprovechó su oportunidad en el área contraria y mantuvo su meta a cero, siendo del portero francés esta vez decisivo para ello en un mano a mano en la segunda parte. La defensa tuvo la gran novedad del canterano Flores, que se desempeñó con suficiencia mientras estuvo en el campo. Peor lo pasó en la primera media hora de partido Hormigo, confirmando sus limitaciones defensivas que compensa con sus participaciones ofensivas.

El centro del campo vio a Alcaraz, Trigueros y Gagnidze aguantar los noventa minutos, con actuaciones aseadas de los tres, aunque no brillantes. Delante, Pablo Sáenz dio muestras de que puede ofrecer mucho más de lo visto en anteriores encuentros y Rodelas luchó denodadamente, aunque sigue lejos del jugador punzante y resolutivo de la campaña pasada. A Bouldini le falta aún mucho para ser efectivo. Nuevamente, la salida de Arnaiz en la segunda parte iluminó al Granada en ataque, y situado como punta, ofreció en pocas intervenciones mucho más de lo visto antes de su presencia. Es una gran noticia ver que es un jugador diferencial que va a más. Mereció coronar una gran jugada personal cerca del final del encuentro con un gol.

El Granada empieza a encontrar guiones apropiados para los encuentros que le conducen a las victorias. Ante el Ceuta el domingo, nuevamente en Liga, hay que confirmar el aserto de ganar, ganar y ganar, completando en casa y ante su afición un ciclo que sería de tres victorias consecutivas en nueve días.