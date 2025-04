Edna, la estrella del Granada femenino, espectadora de lujo de la Semana Santa «Es una fiesta muy de aquí y me gusta, ya que me siento un poco andaluza», confiesa

Ariel C. Rojas

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 14 de abril 2025, 19:42 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

Ante el Cristo del Rescate a su paso por San Antón se encontraba Edna Imade, futbolista del Granada y otra aficionada de la Semana Santa de la capital. «Es una fiesta muy de aquí y me gusta, ya que me siento un poco andaluza. Me encantan los tambores y la música cofrade», desveló a IDEAL.

La nigeriana disfrutó de los cortejos del Lunes Santo tras conseguir la victoria en Tenerife junto al resto de sus compañeras. «Ya hemos logrado la permanencia, que era el objetivo principal, y nos centramos en ganar cada partido. La Champions la vemos lejos, pero por qué no soñar», sentenció.