«El empate me sabe bien; no es mal punto»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 26 de abril 2025, 21:27

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, dio por bueno el empate de su equipo en Los Cármenes. «Seguramente no sea mal punto; me sabe bien con lo que pasó en el partido, aunque creo que pudimos jugar mejor», sintetizó. «En la primera parte estuvimos bastante bien, con la personalidad de hacer una gran jugada para empatar justo tras su gol y desaprovechando alguna ocasión para hacer más daño, y la segunda no me gustó nada porque ellos fueron superiores y nos faltó orden defensivo y mucha contundencia en los duelos y con balón en la creación tras recuperarlo, con muchas pérdidas sin sentido», esgrimió.

«El Granada planteaba un repliegue medio y sobre todo encontrarnos sin balón, como en el error que cometimos en el primer gol, y ya en la segunda parte nos comprometió también en ataque organizado porque no era habitual que estuviéramos tan blanditos y poco organizados y compactos como esta vez», reseñó Sarabia, sorprendido por la posición de Gonzalo Villar paralelo a Lucas Boyé en la presión al creer que saldrían «con tres hombres ante un solo delantero».

«Veníamos de un partidazo con el Albacete por la claridad en el juego, pese a los errores que nos costaron el empate, y esta vez solo la tuvimos a cuentagotas; creo que pudimos tener más valentía y soltura. No fuimos nosotros mismos», lamentó el entrenador del Elche. «Me enfada que no hiciéramos cosas que sí hicimos de forma espectacular el otro día. Soy exigente. Creo que perdimos una oportunidad para conseguir algo más positivo. Seguramente el césped no favoreció porque estaba muy alto, sin las mejores condiciones para combinar, pero pudimos generar más de no haber estado tan imprecisos y también nos habría gustado tener más profundidad», reconoció.