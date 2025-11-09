Eder Mallo acierta al anular los goles de Faye y Loïc para el Granada

El árbitro castellanoleonés Eder Mallo controló en todo momento el partido entre Granada y Real Zaragoza, un duelo con numerosos contactos que fueron sancionados para ... evitar que el juego se trabara.

No hubo demasiada polémica, aunque el colegiado acertó de pleno al anular un tanto de Souleymane Faye en la primera parte y otro de Loïc Williams en la segunda por fuera de juego en ambos. Los goleadores rojiblancos partieron en posición adelantada en dos jugadas a balón parado antes de rematar los centros de sus compañeros. La del zaguero fue más justa, pero el VAR entró en acción y otorgó la razón al línea.

Por lo demás, una actuación sobria aunque algo protagonista de más en ciertas acciones.