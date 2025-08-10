Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Boyé se duele en el suelo tras caer lesionado en el trofeo. J. M. Baldomero
La contracrónica

Muchas dudas en el Granada y sin Boyé

El equipo muestra sombras en su presentación, sobredimensionadas a raíz dela lesión del argentino al cuarto de hora, su mejor jugador y único goleador de la pretemporada, lo que obliga a la adaptación inmediata de Pascual y Arnaiz

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:09

No hubo título, ni tampoco buen sabor de boca. El Granada dejó muchas dudas en su trofeo de presentación, la primera oportunidad de ver en ... acción al cuadro de Pacheta tras el primer mes de preparación antes del arranque liguero. Esta deberá prolongarse aún más en el tiempo, pues los rojiblancos dieron muestras de encontrarse lejos de su máximo nivel competitivo. La situación se atisba sumamente complicada, sobre todo con la lesión de Lucas Boyé, el mejor jugador nazarí en este momento. Crecen los enanos.

