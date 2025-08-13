La urgencia por recuperar a Sergio Ruiz

La lesión que impidió a Sergio Ruiz jugar en toda la pretemporada proyecta una alargada sombra sobre el centro del campo del Granada. El centrocampista ... cántabro sigue en duda para la inauguración del campeonato este sábado contra el Deportivo en Los Cármenes (21.30 horas) pese a entrenar con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros desde hace una semana ya y asegurar él mismo que estaría «al 100%» al comparecer junto a Pacheta antes del trofeo con el Al Ain. Su percance en el psoas, por pequeño que fuera de acuerdo al parte médico difundido el pasado 21 de julio, le ha dejado prácticamente sin rodaje de cara al comienzo de la competición. Y su recuperación urje sobremanera, aún más por la sanción que Pedro Alemañ arrastra del Valencia Mestalla.

Ni tan siquiera Pacheta ha venido a maquillar la ausencia de Sergio Ruiz en sus alineaciones durante la pretemporada, al concederle mucho protagonismo sobre el campo tanto a Anthony Obi como a Dominique Moubeke, más incluso que a Martin Hongla al seguir en la rampa de salida, con el debut incluso del juvenil Mario Jiménez frente al Al Ain sin dejar de entrenar durante la presente semana con el primer equipo. Por lo ensayado en los partidos amistosos, y tras la venta de Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb, todas las alternativas del entrenador para reunir a tres centrocampistas al mismo tiempo pasan por algún recreativista salvo indulto al camerunés; y de momento, Dominique parece tener ventaja sobre Obi. La otra fórmula pasa por la rehabilitación de Stoichkov como mediapunta.

Sergio Ruiz empieza con mal pie una temporada en la que estrena nuevas responsabilidades. El cántabro ejercerá la primera capitanía del equipo como único superviviente del último ascenso a Primera división del Granada, en 2023, tras las salidas de Carlos Neva, Miguel Rubio y Ricard Sánchez. Sin embargo, está por ver que los galones que viene ganando Manu Trigueros durante el verano no terminen elevándole en la jerarquía que los rojiblancos pactan de puertas hacia dentro en el vestuario.

Reivindicación con Pacheta

Sergio Ruiz es el primer interesado en jugar cuanto antes porque, además, aún tiene que ganarse a Pacheta. El entrenador le mantuvo como titular durante su debut al frente del equipo el curso pasado, por la visita al Deportivo en Riazor, pero le sentó en las dos jornadas siguientes. El cántabro no jugó ni un solo minuto durante la agónica victoria sobre el Castellón en Los Cármenes y solamente ingresó tras el descanso contra el Racing de Santander en El Sardinero -precisamente tras un rapapolvo a Trigueros por su implicación en el origen de la jugada que acabó con la expulsión de Neva- pese a la ilusión que le hacía al tratarse de una vuelta a casa personal.

Casi nunca indiscutible, Sergio Ruiz suele terminar asentándose como titular en el Granada no sin esfuerzo. El último ejercicio lo concluyó con treinta actuaciones de inicio de los 39 partidos en los que jugó, pero con alguna que otra suplencia sonada. El cántabro, además, se adentra en su último año de contrato pese a que el club le ha manifestado ya su voluntad por ampliar ese vínculo a partir de septiembre, una vez termine el mercado de fichajes. Las Palmas volvió a preguntar por él este verano, como durante el anterior, pero la entidad sigue aferrándose a su cláusula de rescisión de seis millones de euros. Sergio Ruiz espera ver reflejado ese rol sobre el campo una vez deje atrás su lesión en el psoas.