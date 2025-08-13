Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Ruiz, con rostro serio tras la derrota en el Trofeo Ciudad de Granada. José Miguel Baldomero

Duda en el Granada

La urgencia por recuperar a Sergio Ruiz

El centrocampista cántabro y nuevo capitán sigue en duda para la inauguración del campeonato con el Deportivo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:48

La lesión que impidió a Sergio Ruiz jugar en toda la pretemporada proyecta una alargada sombra sobre el centro del campo del Granada. El centrocampista ... cántabro sigue en duda para la inauguración del campeonato este sábado contra el Deportivo en Los Cármenes (21.30 horas) pese a entrenar con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros desde hace una semana ya y asegurar él mismo que estaría «al 100%» al comparecer junto a Pacheta antes del trofeo con el Al Ain. Su percance en el psoas, por pequeño que fuera de acuerdo al parte médico difundido el pasado 21 de julio, le ha dejado prácticamente sin rodaje de cara al comienzo de la competición. Y su recuperación urje sobremanera, aún más por la sanción que Pedro Alemañ arrastra del Valencia Mestalla.

