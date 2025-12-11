Dragan Rosic, el portero al que sigue el Granada, en un momento dulce

El traspaso de Theo Corbeanu, tras ejercer el Toronto FC la opción de compra por valor de un millón de euros, generó un ligero margen ... de maniobra para el Granada en materia de fichajes de cara al mercado invernal. Pese a que durante muchos meses parecía que la máxima necesidad rojiblanca era un delantero, la prioridad en las circunstancias actuales es la incorporación de un portero. En este capítulo, sigue subrayado el nombre de Dragan Rosic, cancerbero serbio de 29 años que comparte vestuario en la Vojvodina con el exrojiblanco Njegos Petrovic.

Rosic atraviesa un gran momento de forma. De hecho, viene de dejar su portería a cero en un partido crucial ante el Estrella Roja fuera de casa. Un 0-1 con una gran actuación del meta, con pasado en España, pues pasó por el Celta B, el Almería, el Fuenlabrada y el Albacete.

Ahora, con más experiencia y una reciente estancia con la selección de su país, se siente preparado para regresar. Dejó su marco impoluto en tres de los últimos cuatro encuentros en su competición. Su equipo es tercero, a cinco puntos del Estrella Roja.

La participación de Luca Zidane en la Copa de África con Argelia y las dudas con la situación física de Ander Astralaga impulsan este movimiento. Según fuentes conocedoras de este interés, se barajaría un traspaso incluso.

El Granada, mientras tanto, está a la espera de ver qué sucede con Martin Hongla, ahora lesionado, pero desde hace semanas en el ostracismo. Mantiene el salario más alto de la plantilla y no será sencillo encontrarle un acomodo. Un préstamo ahorraría sus emolumentos. Un hipotético traspaso tendría que tener en cuenta la amortización de su fichaje previo pendiente de cubrir, en torno a 1,2 millones de euros.

Si saliera Hongla, el panorama rojiblanco a la hora de incorporaciones variaría. La entidad trataría de cubrir el vacío del camerunés con otro mediocentro, pero a la vez buscaría posibilidades ofensivas y defensivas. Un delantero que complete a la pareja formada por Pascual y Bouldini, más un defensa que permita doblar realmente todas las posiciones atrás –donde Oscar y Hormigo aportan polivalencia al jugar tanto de centrales como de laterales–, supondrían otras mejoras pretendidas.

En paralelo, están las salidas no deseadas. Pendiente de ver la deriva del 'culebrón' Pablo Sáenz, tampoco se pueden descartar intentonas por alguno de sus jóvenes talentos. Por Luca Zidane de momento no asoma nada.