Dragan Rosic, a la izquierda. Vojvodina

Dragan Rosic, el portero al que sigue el Granada, en un momento dulce

El club, mientras tanto, está a la espera de ver qué sucede con Martin Hongla

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:57

El traspaso de Theo Corbeanu, tras ejercer el Toronto FC la opción de compra por valor de un millón de euros, generó un ligero margen ... de maniobra para el Granada en materia de fichajes de cara al mercado invernal. Pese a que durante muchos meses parecía que la máxima necesidad rojiblanca era un delantero, la prioridad en las circunstancias actuales es la incorporación de un portero. En este capítulo, sigue subrayado el nombre de Dragan Rosic, cancerbero serbio de 29 años que comparte vestuario en la Vojvodina con el exrojiblanco Njegos Petrovic.

