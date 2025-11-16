Dos temporadas y lo que se llevaba de esta sin goles de falta hasta el de Arnaiz

José Arnaiz rompió un triste récord para el Granada. El conjunto rojiblanco llevaba desde la temporada 2022/23, la del último ascenso, sin meter un ... gol de falta.

El último fue en un partido contra la Ponferradina en Los Cármenes que valió para firmar un 2-2 en el último segundo. Desde entonces, ha pasado lo que quedó de aquel curso, los dos siguientes y parte de este.

Arnaiz, eso sí, contó con un rebote afortunado en la barrera que le dio un efecto diabólico al balón.