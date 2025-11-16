Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del equipo. LALIGA

El dato

Dos temporadas y lo que se llevaba de esta sin goles de falta hasta el de Arnaiz

Perea fue el último en conseguirlo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

José Arnaiz rompió un triste récord para el Granada. El conjunto rojiblanco llevaba desde la temporada 2022/23, la del último ascenso, sin meter un ... gol de falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

