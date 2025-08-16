Dos granadinos coinciden en la inauguración de Segunda

Dos granadinos coincidieron en la inauguración del campeonato en Segunda división. Álex Lizancos y Diego Collado ingresaron desde el banquillo para los últimos minutos de ... la 'manita' que el Burgos le endosó a la recién ascendida Cultural Leonesa, condicionada por la expulsión con tarjeta roja directa de Selu Diallo al segundo minuto. También acabó goleado otro promocionado como el Ceuta en Valladolid.

Para Lizancos, lateral derecho del Burgos, supuso su debut en el fútbol profesional al firmar este verano procedente del Lugo, para el que le reclutó otro granadino y exrojiblanco además como David Peláez cuando jugaba en el Huétor Vega. Ya estuvo en el radar del Granada este verano.

En Primera división, por su parte, volvió como titular a la máxima categoría el exrojiblanco Aarón Escandell. El portero del Oviedo encajó dos goles durante la visita de su equipo al Villarreal, con un futbolista menos también desde antes de que se cumpliera la primera media hora con 0-0 aún en el marcador. En el otro partido, Gerard Gumbau entró como suplente durante la victoria del Rayo en Girona tras repetir cesión forzosa desde el Granada.