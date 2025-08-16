Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Burgos celebran uno de sus cinco goles a la Cultural Leonesa. Burgos
Lizancos y Collado

Dos granadinos coinciden en la inauguración de Segunda

El lateral derecho del Burgos debuta en el fútbol profesional durante la 'manita' de su equipo a la Cultural Leonesa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:05

Dos granadinos coincidieron en la inauguración del campeonato en Segunda división. Álex Lizancos y Diego Collado ingresaron desde el banquillo para los últimos minutos de ... la 'manita' que el Burgos le endosó a la recién ascendida Cultural Leonesa, condicionada por la expulsión con tarjeta roja directa de Selu Diallo al segundo minuto. También acabó goleado otro promocionado como el Ceuta en Valladolid.

