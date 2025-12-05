Dos 'ex' del Granada CF se la pegan en la Copa con el Espanyol

Miguel Rubio y Rubén Sánchez se la pegaron en la Copa del Rey con el Espanyol frente al Atlético Baleares de Segunda RFEF. Un solitario ... gol de Jaume Tovar a la vuelta del descanso bastó para eliminar al conjunto perico, que ya cayó eliminado en la segunda ronda de la pasada edición y también por un rival de la cuarta categoría nacional con el Barbastro.

Tanto Miguel Rubio como Rubén Sánchez fueron titulares en la defensa del Espanyol, sustituido el lateral ya de cara al último cuarto de hora. Ninguno pudo evitar la derrota de su equipo.

Rubio, que firmó libre hasta 2028, únicamente fue titular en Liga durante un empate con la Real Sociedad tras marcar como revulsivo al Atlético de Madrid y lleva dos meses y medio sin jugar prácticamente en la competición regular más allá de la recta final de una derrota con el Villarreal; el lateral que estuviera cedido en el Granada la temproada pasada, por su parte, sí acumula tres oportunidades de inicio.