Miguel Rubio pierde un lance aéreo con un futbolista del Atlético Baleares. RCD Espanyol

Dos 'ex' del Granada CF se la pegan en la Copa con el Espanyol

El Atlético Baleares de Segunda RFEF sorprende al conjunto perico

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:34

Miguel Rubio y Rubén Sánchez se la pegaron en la Copa del Rey con el Espanyol frente al Atlético Baleares de Segunda RFEF. Un solitario ... gol de Jaume Tovar a la vuelta del descanso bastó para eliminar al conjunto perico, que ya cayó eliminado en la segunda ronda de la pasada edición y también por un rival de la cuarta categoría nacional con el Barbastro.

