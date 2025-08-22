Dos exentrenadores del Granada colaborarán con los árbitros

Sandoval y OltraDos exentrenadores del Granada colaborarán con los árbitros
Un comité de técnicos filtrará las decisiones polémicas que se explicarán cada dos semanas
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:09
Dos exentrenadores del Granada en paro, José Ramón Sandoval (2015-2016 y 2024) y José Luis Oltra (2017/18), colaborarán con los árbitros esta temporada. ... Tanto ellos como Fernando Morientes y José Luis Sánchez Vera conformarán el comité que filtrará las decisiones polémicas que el CTA explicará cada dos semanas, según avanzó Onda Cero.
Esta novedad bajo la presidencia de Fran Soto como sustituto de Medina Cantalejo se estrenará durante el primer parón competitivo en Primera división por selecciones, con actividad normal en Segunda. Se da la curiosidad de que también Morientes estuvo cerca del Granada como asesor de Pere Guardiola durante el desembarco chino en 2016.
