El nuevo presidente del CTA, Fran Soto, durante su presentación. EFE

Sandoval y Oltra

Dos exentrenadores del Granada colaborarán con los árbitros

Un comité de técnicos filtrará las decisiones polémicas que se explicarán cada dos semanas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:09

Dos exentrenadores del Granada en paro, José Ramón Sandoval (2015-2016 y 2024) y José Luis Oltra (2017/18), colaborarán con los árbitros esta temporada. ... Tanto ellos como Fernando Morientes y José Luis Sánchez Vera conformarán el comité que filtrará las decisiones polémicas que el CTA explicará cada dos semanas, según avanzó Onda Cero.

