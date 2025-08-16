Dos amarillas en cinco minutos expulsan a Manu Lama

Baja en el GranadaDos amarillas en cinco minutos expulsan a Manu Lama
El central causará baja durante la visita al Eibar del próximo viernes
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 23:45
Dos tarjetas amarillas en cinco minutos expulsaron a Manu Lama pasada la hora del partido contra el Deportivo de La Coruña, justamente cuando el Granada ... buscaba el empate después de verse 0-2. El central madrileño vio una primera amonestación por una protesta y luego obstaculizó el avance de Bouldini al contragolpe y sin balón de por medio. Ni el árbitro dudó en enseñarle la roja ni él protestó demasiado.
Lama causará baja en el Granada para la visita al Eibar del próximo viernes. Contra el Deportivo cubrió su hueco el propio Martin Hongla, pero el relevo más natural para Ipurua por ahora sería Pablo Insua salvo que la recuperación completa de Pau Casadesús permitiera devolver a Oscar Naasei a la zaga junto a Loïc Williams.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.