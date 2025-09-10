El director general del Granada CF comparece en rueda de prensa

10:59

CONFECCIÓN DE LA PLANTILLA

«Con estos condicionantes, se ha hecho. Seguimos los criterios deportivos de nuestros técnicos, Melgar y Alonso, sus colaboradores y Pacheta, que ha estado volcado e implicado».

«Con estas limitaciones, no queríamos mostrar debilidad al mercado. Había que cubrir las posiciones que creíamos oportundas. Pacheta está satisfecho, con dos jugadores por posición y con posibilidad de distintos sistemas».

«Es verdad que no es lo mismo la plantilla que jugó en Málaga que la de la primera jornada, pero hay que adaptarse a la situación económica».

«Aun a riesgo de no inscribir al principio, sabíamos que lo haríamos y no dejamos escapar a futbolistas del agrado del cuerpo técnico».

«Lo hablé con los accionistas minoritarios: vendiendo a Boyé por menos, habríamos inscrito antes a todos, pero preferimos el coste social y traspasar más caro al jugador»

«Pacheta sabía todo esto. Tenemos una plantilla joven, pero hemos sumado experiencia con Arnaiz, Sola y Alcaraz».