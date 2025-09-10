El director general del Granada CF comparece en rueda de prensa
¿Situación arrastrada?
Evidentemente, la parcela deportiva no ha dado sus frutos y lo reflexionamos. No estamos ajenos a la realidad.
Cantera, fuga de talentos, etc
La fuga de talentos es inherente al sistema. Hay edades en las que se pueden ir libres salvo que le hagas contrato profesional. Hay que captarlo antes de que lleguen clubes con más potencial. En la cantera estamos potenciando la parcela. Hay que ajustar. Hemos dejado dos equipos por categoría en conciencia de estructura de cantera, con los mejores chicos de esas edades, no tener cantidad por cantidad, sino buscar calidad e invertir para que lleguen al primer equipo.
Su situación.
Trabajo en un sector con riesgo inherente al cargo. Cuando me toque me iré. No nos vamos a poner retos que no sean ganar el domingo. Veremos a qué vamos optando.
Abonos:
Llevábamos tres años sin subir los abonos. Necesitamos Tesorería, ingresos. Entendíamos que tocaba. Estamos en mitad de tabla en Segunda división.
Posible cese y CD:
No pongo fecha para la CD, no quiero pillarme. No voy a decir nada nuevo; asumo en el sector en el que estoy y si quien tiene tomar decisiones opta por ello, lo asumiré.
¿Respaldo de la propiedad?
Sí.
11:17
¿Por qué se dijo que no había necesidad de ventas de futbolistas y cuál es el objetivo de la temporada?
El objetivo es ganar al Leganés. Hemos empezado mal, pero queremos marcarlos paso a paso. No hablamos de bonanza económica. El club tiene recursos para afrontar situaciones, pero si públicamente digo que tengo que vender a un jugador, voy en desventaja. Estamos en una situación normal y tenemos la armas para ser hábiles.
¿Necesita el club un director deportivo? ¿Qué dice de la concentración de aficionados?
Entiendo a la afición, que está descorazonada porque llevamos solo un punto. Aceptamos las críticas y la afición puede expresarse como estime, pero con respeto, sin insulto y violencia. Todo el mundo es libre de expresas su voluntad. Convivimos con ello. Llevo muchos años en esto, estamos expuestos y es la presión del cargo. Quiero dar lo mejor para caminar hacia donde tiene que caminar. Decirle a la propiedad que se vaya, hay que comprar el club. Seguiremos con el mismo grupo de trabajo en lo deportivo, con Melgar, Alonso y Pacheta.
11:13
¿Bajada de sueldo?
No ha habido ninguna en los empleados. El consejo de administración es la mitad en Segunda que en Primera. No queda más que bajar los gastos y subir los ingresos. Estas situaciones no se pueden hacer de una temporada para otra. El año pasado, intentamos mantener una plantilla con sueldos alto, uno esfuerzo financiero, que luego tienes que corregir si no subes. Solo hemos invertido por Faye. Hay que recortar y buscar ingresos. Generar futbolistas para vender, un ADN para el Granada y para clubes de nuestro perfil. Fomentar en la cantera para que chicos de abajo den esa rentabilidad.
Fichas libres y Weissman:
Todo está limitado por el control económico. No tenemos límite. 19 fichas profesionales y los de abajo. No es cuestión de fichas, sino de límite. El míster no quiere una plantilla amplia. Analizamos bien el mercado pero tenemos unas pautas. Sobre Weissman, no ha rendido, queríamos buscarle una salida, hubo varias opciones que, por tema político, no surgieron, y al final salió del club, sin expediente ni nada. Decepción de que no cumpliera los objetivos.
11:07
PREGUNTAS
¿Está todo el mundo al día con trabajadores y proveedores?
Trabajadores sí, proveedores no todos. Cuando tienes problemas de Tesorería, vas aplazando pagos. No es una situación alarmante".
¿Cuál es su viabilidad económica (del club?
Si seguimos en Segunda, es más difícil, pero hay que trabajar para ajustar los presupuestos y funcionar.
¿Déficit del club?
Lo va a haber. Todos los equipos que pasan por esta situacion están comprometidos, pero la deuda financiera es asumible.
¿Hongla?
Se incorporará, y hay mercados abiertos, pero de momento no tiene ofertas. Si las hay, valoraremos. Cuando vuelva de la selección, se sumará a los entrenamientos.
11:03
MESAS SPORT (TEMA PERSONAL)
«Cuando me incorporo al club, hago una notificación a la presidenta y el órgano de cumplimiento, que tengo participaciones en esta empresa y en el Sporting. Cuando hay una negociación así, hago un escrito y me mantengo al margen de las negociaciones. El único que ha generado comisión es Miguel Rubio, porque los del filial no generan».
«Yo comuniqué en su momento con Rubio para evitar el conflicto de intereses».
11:01
«Es una plantilla con hambre, con ganas de triunfar. Todos tienen un periodo de adaptación y darán el nivel. Hay liderazgo con Sergio, Manu Trigueros.... O jóvenes como Manu Lama».
«Sobre Weissman, teníamos la venta cerrrada con el Düssendorf, con reconocimiento y fotos, pero el club decide no firmarlo y vuelve. Al final salió del Granada».
«Con Stoichkov, no tuvimos oferta de venta, sí negociaciones para una cesión que entendíamos que no era lo que queríamos. Luego lo prestamos, ya sin ofertas, porque cambiamos por Bouldini, en una posición que el cuerpo técnico consideraba prioritaria. A nivel salarial es parecido el perfil».
10:59
CONFECCIÓN DE LA PLANTILLA
«Con estos condicionantes, se ha hecho. Seguimos los criterios deportivos de nuestros técnicos, Melgar y Alonso, sus colaboradores y Pacheta, que ha estado volcado e implicado».
«Con estas limitaciones, no queríamos mostrar debilidad al mercado. Había que cubrir las posiciones que creíamos oportundas. Pacheta está satisfecho, con dos jugadores por posición y con posibilidad de distintos sistemas».
«Es verdad que no es lo mismo la plantilla que jugó en Málaga que la de la primera jornada, pero hay que adaptarse a la situación económica».
«Aun a riesgo de no inscribir al principio, sabíamos que lo haríamos y no dejamos escapar a futbolistas del agrado del cuerpo técnico».
«Lo hablé con los accionistas minoritarios: vendiendo a Boyé por menos, habríamos inscrito antes a todos, pero preferimos el coste social y traspasar más caro al jugador»
«Pacheta sabía todo esto. Tenemos una plantilla joven, pero hemos sumado experiencia con Arnaiz, Sola y Alcaraz».
10:56
«El Ayuntamiento tiene el compromiso de acometer el cierre de las esquinas y los daños estructurales. El Granada CF invertirá 2 millones en este proyecto que ya presentamos y en el que vamos de la mano, destinado a mejorar la habitabilidad de los abonados y ampliar el aforo».
«El primer proyecto es una bajada de cota al nivel del túnel, pero al presentarlo nos dimos cuenta que podría haber un problema de visibilidad. Ante esta situación, nos han pedido una alternativa. Con Gegsa, el Granada invertirá esa cantidad. Si no es bajada de cota, probablemente sea subir la parte de la grada de Preferencia. Ampliar la capacidad».
«Nos quedaría 30,5. Esperamos una concesión a largo plazo, amortizar la inversión y cumplir todos los parámetros para realizar la obra que queremos, tanto en el estadio como en la CD».
10:53
ESTADIO
«Hemos tenido un problema de limpieza en el partido de presentación. Se debe a que hemos cambiado de empresas de servicios exteriores. El club, en su línea de ser transparente, inició un proceso de licitación pública, con nuestras pautas, tuviesen la capacidad de acudir. Nos pillaron los plazos porque acababan el 31 de julio y hasta que hubo una serie de procesos llegaron justos para limpiar en el trofeo Ciudad de Granada. El siguiente domingo, todos estuvieron trabajando duro para llegar en condiciones con el Deportivo».
«Demostramos que con tiempo lo podemos hacer y es nuestr obligación, no presumimos».
«En cuanto al futuro de la concesión, nosotros hemos acudido al pliego para cuatro años, debido al tema Líbero, que cualquier sentencia nos limitaría la contratación con administraciones públicas».
10:51
«Hay una constructora, jefe de obra, dirección facultativa y auditoria externa para garantizar que los trabajos se están haciendo correctamente. Cuando esta auditoría nos dice que todo está correcto, pagamos. Dinero del CVC, que no está en una cuenta, sino que presentas a las verticales de LaLiga las iniciativas, el proyecto y las justificaciones. Así funcionan los fondos».
«Queremos acabar cuanto antes y vamos solucionando los problemas como podemos. Quedan 32 millones a disposición, solo para infraestructuras».
«Tenemos nuevos proyectos para la CD de seguir ampliando, pero nos quita el sueño acabar esta fase, para tener residencia, ampliar terrenos anexos para dos campos más, aunque lo primero es esta fase».
10:49
CIUDAD DEPORTIVA
«Hay un retraso evidente. Hicimos una licitación pública, con empresas recomendadas por la Cámara. Estaba en torno a siete millones, que luego ampliamos con el área femenina, 850.000 euros más, así como iluminación para la Liga F. El otro día ya abrimos la grada de campo número uno, donde jugará el Femenino y el Recreativo. El precio está asignado en la adjudicación de obra, por lo que no tendremos sobrecostes. Estamos tranquilos».
«Hay situaciones aparte, además de la ampliación. Saneamientos, canalizaciones, iluminación... Una serie de circunstancias que tengamos retrasos. Ahora hay otro: la comisión de evacuación de aguas, al colector de Emasagra, que no tiene capacidad para asumir lo que generamos. Lo estamos hablando con el Ayuntamiento».
10:46
«Todo esto te da una cierta tranquilidad para pasar esta situación de desfase. Un club como el nuestro tiene que generar activos para vender, bien de la cantera o que adquiramos y vendamos».
10:45
«La Tesorería van por otro lado. Está muy ajustado. Vamos al coste. Todo en el club se reinvierte en la entidad. Otra cosa es que los criterios sean susceptibles de crítica, pero todo lo que se genera, va para el club. No se reparten dividendos ni nada se va a China o a otro sitio».
«Pagamos los gastos ordinarios y el día a día. Hemos tenido tensiones y estamos ordenando la situación porque hemos sufrido impagos por más de tres millones de euros. Yendo al coste, nos ha hecho hecho daño. Tenemos situaciones puntuales que arreglaremos».
«Parte de ese desfase por impagos, y tenemos aplazados pagos a otros equipos de fútbol por pactos con clubes, unos nueve millones. Al contrario, tenemos pagos aplazados también, como Uzuni, Boyé... Unos 20 millones por cobrar. El balance es positivo».
«Uzuni lo vendimos por 12 millones. Entra en el ejercicio del año pasado, pero en Tesorería hemos recibido un tercio. Queda pendiente 8 millones».
«Otro ejemplo: Luis Suárez. El mes que viene, todavía nos deben dos millones de euros. Es una situación favorable, de ahí que vayamos ajustando».
10:42
DEUDA DEL CLUB
Del fondo CVC, el Granada tiene 59 millones. 15% fue para deuda generada con anterioridad al acuerdo. Otro 15% para futbolistas y el resto, 41 millones, para invertir en infraestructuras. Ciudad Deportiva, 5,9 millones, hasta llegar a 7,8, más otras inversión en el estadio, que son las torres de iluminación y también el generador que hemos cambiado en Los Cármenes«. »
«La deuda son 27 millones de euros, con CVC, pero no es una deuda al uso, sino durante 50 años, teniendo en cuenta que es amortización con derechos de TV, no es muy exigente. Con otras entidades, tenemos tres millones, y a partir de ahí no tenemos más. La situación es bastante buena como balance, dentro de la situación en la que estamos».
10:39
«Para inscribir al futbolista, LaLiga valora. Tiene criterios que a veces supone que un jugador que te cueste menos, te impute algo más. Nos ha pasado con Rubén Alcaraz y Álex Sola. Nos cuestan menos que lo que figura por lo que hace LaLiga».
10:38
«Hicimos operaciones con jugadores que sabíamos que queríamos, pero que tardamos en inscribir para generar los recursos».
«A partir de ahí, buscamos soluciones para ventas de jugadores para equilibrar o reducir el desfase presupuestario y hacer una plantilla competitiva».
10:37
«La cantidad que va al límite del jugador resta la amortización de sus fichajes previos. No podíamos 'empatar' con esa situación de exceso. Acudimos al artículo 100 del Reglamento de Control Económico. Es complejo, pero básicamente es que puedes ir reinvirtiendo cantidades en función del ahorro que generas. Este ahorro es por salida o venta de jugadores. Se genera con la ficha que libras, variables, tesorería de SS, comisión del agente y amortización».
«Cuando hay una salida, el 60% se mete en el límite, 70% si es jugador franquicia, más del 6% de tu masa salarial».
«Si es no franquicia, el 30% se invierte. Si es franquicia, el 35%».
10:34
«Cuando estás excedido, te dice la cantidad en la que te pasas. Para estar en la paridad 1:1 y que cada ingreso se pueda emplear tienes que llegar a ese umbral. Es alto y con las ventas de este mercado, no íbamos a llegar. ¿Por qué? Lo explico».
10:33
«Con este contexto, deriva el siguiente punto: el límite salarial. Con estos números, y el control que nos hace LaLiga con nuestros estados financieros, lo designa».
10:33
«Tenemos un desfase importante. Tiene tres lecturas. Hay que ajustar el presupuesto de gastos, que con nuestro perfil tenemos que generar ventas de futbolistas».
10:32
«Con nuestra masa salarial, estamos en 15 millones, solo con primera plantilla masculina. Luego Recreativo y Femenino, con uno cada uno, más el resto de cantera, estamos por encima de ingresos, sin encontrar el resto de estructura».
10:32
HABLA AMADO
Situación presupuestaria: «No tenemos la ayuda al descenso y los ingresos son 2.800.000 euros por abonados, 800.000 taquillas, tv 7,4 millones y patrocinios, spónsors, etc, 3-4 millones. Números para entender el contexto del club».
«Ingresos ordinarios: 15-16 millones sin ingresos de traspasos».
10:29
ARRANCA
Sale García Amado.
10:26
ESPERADA
El Granada recupera el formato tradicional de valoración que había desaparecido con los desayunos informativos, más informales.
El director general también intervino a posteriori de la presentación de Pacheta al final de la temporada pasada.
10:25
ORDEN DEL DÍA
La rueda de prensa tendrá una parte inicial de exposición por parte de García Amado. Los puntos del orden del día son los siguientes:
- 1
Situación presupuestaria de la temporada.
- 2
Límite salarial.
- 3
Deuda del club.
- 4
Ciudad Deportiva.
- 5
Estadio Nuevo Los Cármenes.
- 6
Confección de la plantilla.
- 7
Preguntas.
10:24
COMPARECENCIA INSTITUCIONAL DEL GRANADA CF
Buenos días desde Los Cármenes. Está a punto de comenzar la comparencia institucional que ofrece hoy el Granada CF. Hablará el director general del club, Alfredo García Amado. Se lo contaremos en directo por aquí.
