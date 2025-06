Diego Martínez se despide de Las Palmas: «Fallamos a la afición y me voy con ese dolor»

Ángel Mengíbar Granada Jueves, 5 de junio 2025, 16:43 Comenta Compartir

Diego Martínez se despidió de Las Palmas. Tras no poder evitar el descenso del conjunto canarión, el exentrenador de Granada, Espanyol u Olympiakos no continuará en la isla y publicó una carta para decir adiós al club, sus trabajadores o la hinchada.

«Hemos fallado a la afición y duele mucho. Con ese dolor me voy. Me marcho triste de un club, una ciudad y una isla donde he sido muy feliz en muchos momentos. Lo hago con el pesar de no haber conseguido el objetivo deportivo. Nos dejamos el alma, desde el primer capitán hasta el último chico del filial que subió a entrenar con nosotros; desde el presidente hasta el último empleado de Barranco Seco», explicó.

«Lo hago también con la conciencia tranquila porque sé que he trabajado muy duro. He dado todo con mi cuerpo técnico en cada entrenamiento, cada partido, cada reunión. Me he vaciado, nos hemos vaciado, pero me duele en el alma que no hayamos dejado a Las Palmas en Primera», añadió.