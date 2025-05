«Mi destitución del Granada es incomprensible y sirve para tapar las carencias de otros»

Ángel Mengíbar Granada Miércoles, 14 de mayo 2025, 12:26 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

Fran Escribá ya no es entrenador del Granada. El valenciano aseguró no comprender la decisión de su destitución a falta de tan solo tres jornadas para el final de la liga regular en su despedida. «Me siento responsable de esto como miembro del cuerpo técnico. Perdimos partidos que deberíamos haber ganado, pero considero que tuvimos más aciertos que errores. Este cese es el más incomprensible que he vivido en mi carrera, no tiene sentido ninguno a estas alturas. Creo que se le quita la cabeza al entrenador para tapar las carencias de otros», afirmó con contundencia.

Ninguna pregunta de los medios de comunicación conllevó dicha respuesta, pues el primero en comparecer en la sala de prensa de Los Cármenes fue precisamente el ya extécnico rojiblanco. Escribá realizó una valoración de su estancia en el club nazarí, que arrancó el pasado mes de septiembre tras la marcha abrupta de Guille Abascal. «Llegamos en una situación complicada a nivel social con el equipo y la dirección. Teníamos pocos puntos y estábamos cerca de descenso, pero lo revertimos», repasó.

«No estoy satisfecho con el resultado final, porque estaba convencido de que con nuestro trabajo estaríamos dentro de la zona del 'play off', pero hay que tener en cuenta todas las trabas que superamos. Hicimos 53 puntos en 33 jornadas y que el equipo estuviese arriba. Lo hemos dejado a tres jornadas con opciones de entrar en promoción, pero se me queda la espina de no poder finalizar la campaña», añadió Escribá, que focalizó dichos obstáculos en la marcha de Myrto Uzuni a Estados Unidos.

«Llegamos a Navidad en un buen momento, pero nos encontramos con que dos jugadores querían irse. Uno fue Uzuni, al que le expresamos nuestro deseo de que permaneciera. Era la pieza más desequilibrante de la plantilla, capaz de garantizar alrededor de 25 goles. En su momento comenté que sin él no variaban los objetivos de la temporada, pero sí que lo pensaba en realidad. Con su trabajo estoy convencido de que podríamos habernos acercado al ascenso directo. Su salida resultó decisiva, ya que se fue el que queríamos mantener y se quedó el que queríamos que se fuera», aclaró, aunque sin confirmar la identidad del mismo.

Esta situación no mermó la motivación del valenciano, que aseveró que «no me arrepiento de haber fichado por el Granada, para nada. Siempre analizas errores y acabas pensando en que tendrías que haber hecho ciertas cosas de otro modo, así es esta profesión. Pero he disfrutado de la experiencia. Tanto yo como mi staff estábamos listos para venir. Hemos sido honestos y muy trabajadores, aunque hayamos cometido ciertos errores que nos hayan penalizado. Repito que no me voy satisfecho, pero al menos tranquilo sabiendo que dejamos al equipo con opciones», resumió.

