La desconexión de Carlos Neva, aún sin equipo y con una despedida pendiente

El día 30 expira el contrato que todavía une a Carlos Neva con el Granada. Aunque ya hubo un comunicado oficial del fin de su ... vinculación por parte del club rojiblanco, en una nota aparte a la del resto de jugadores que terminaban su relación con la entidad debido a la amplia trayectoria del gaditano, de momento Neva no se ha expresado al respecto de su marcha para el aficionado general, ya sea en una comparecencia, a través de los medios de comunicación o en redes sociales. Unos soportes, estos últimos, que sí empleó en su día cuando decidió pedir disculpas públicas a los seguidores tras lo ocurrido en aquel partido contra el Málaga en Los Cármenes, en el que celebró la consecución de un gol mandando callar a la grada.

Por ahora, Neva está de vacaciones y sí ha usado sus cuentas en estas plataformas para su actividad personal. De hecho, en una de las imágenes se le pudo ver en un evento con varios antiguos compañeros como Gumbau, Ignasi Miquel, José Callejón, Quini o Rochina, además de Manolo Lucena y Dioni González, que forman parte de la estructura del club como delegado y coordinador de los servicios médicos, respectivamente.

Neva, ocho temporadas como rojiblanco, las dos primeras en el filial principalmente y las seis últimas con los 'mayores', primer capitán en la más reciente, asimila el fin de una etapa prolífica en su parte intermedia, pero dura para él durante los coletazos más cercanos. Su ilusión, como era lógico, se concentró en hacer una buena campaña que le permitiera aupar al Granada hasta la Primera división y convencer a sus dirigentes de la idoneidad de una renovación.

Sin embargo, aunque fue titular en los tres encuentros dirigidos por Pacheta, en detrimento de un Miguel Ángel Brau que tuvo fases destacadas pero que ya estaba comprometido con el Coventry, Neva no encontró ofrecimiento alguno y tuvo que salir, con el doble amargor de no poder disputar la promoción de ascenso con el equipo y sufrir una expulsión antes del descanso en el encuentro con el Racing de Santander, fruto de un contragolpe rival en el que también fallaron Manu Trigueros, al no cortar la secuencia en su inicio con una falta; y Luca Zidane, que se quedó a media salida en el envío largo de los jugadores del conjunto cántabro.

Al final de la cita en El Sardinero, cuando ya se iba a subir al bus, Neva lloró desconsolado junto a un familiar, una señal de la frustración que sentía, el dolor de un jugador comprometido con la causa, pero que ahora tendrá que emprender un camino diferente. En lo deportivo, le costó volver al nivel previo a su grave lesión de rodilla, sufrida en aquella campaña que supuso el descenso justo tras la experiencia europea, pese a a que trabajó para acortar plazos, celebró el salto a la élite con Paco López e incluso fue primera opción para Paco López cuando ya tenía un talento como Álvaro Carreras en la plantilla. En lo social, hubo seguidores que nunca le perdonaron aquella afrenta de silenciar al respetable. Otros sí supieron valorar tanto su petición de perdón como su esfuerzo en el campo.

Era el último superviviente del Granada de Diego Martínez y 'creció' bajo el influjo de grandes referentes en el vestuario como Víctor Díaz, Germán Sánchez o Ángel Montoro. Era el heredero del brazalete, que ahora tendrá que portar otro. Por jerarquía, sería Lucas Boyé, muy amigo suyo, siempre que siga en el club, algo que no está nada claro. El siguiente, Sergio Ruiz, al que la cúpula de mando quiere renovar, que también tendrá tentativas.

Neva, mientras tanto, espera que aparezca su nuevo equipo. Como agente libre, se le presentarán diferentes opciones, tanto en Segunda división como en el extranjero. Quizás, cuando tenga claro el destino, sí entone ese adiós pendiente hacia la hinchada rojiblanca. En su foto de perfil todavía viste la camiseta de rayas horizontales.