Sonya Keefe. Blanca Rodríguez

Fútbol femenino

Derrota de la Chile de Keefe y empate de la Ecuador de Baquerizo

Las futbolistas del Granada femenino tuvieron compromisos con sus selecciones

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:43

Sonya Keefe, futbolista del Granada femenino, no empezó con buen pie en esta ventana internacionales de selecciones femeninas. Su combinado, Chile, cayó por 3-1 ... frente a Perú, en la jornada 3 de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Keefe, que fue titular, fue el primer reemplazo de Chile, en el minuto 62, para que entrara Valencia. En ese momento, acababa de marcar Perú el 2-1, tras el empate a uno con el que se llegó al descanso. Poco después, en el 65, llegó el 3-1 definitivo.

