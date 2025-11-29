Derrota de la Chile de Keefe y empate de la Ecuador de Baquerizo

Fútbol femeninoDerrota de la Chile de Keefe y empate de la Ecuador de Baquerizo
Las futbolistas del Granada femenino tuvieron compromisos con sus selecciones
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:43
Sonya Keefe, futbolista del Granada femenino, no empezó con buen pie en esta ventana internacionales de selecciones femeninas. Su combinado, Chile, cayó por 3-1 ... frente a Perú, en la jornada 3 de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Keefe, que fue titular, fue el primer reemplazo de Chile, en el minuto 62, para que entrara Valencia. En ese momento, acababa de marcar Perú el 2-1, tras el empate a uno con el que se llegó al descanso. Poco después, en el 65, llegó el 3-1 definitivo.
Por su parte, Manoly Baquerizo, internacional por Ecuador, no pasó del 0-0 en su compromiso con la selección de Venezuela. La futbolista rojiblanca también fue titular y fue reemplazada en el minuto 65 por su compañera Litardo.
