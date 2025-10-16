El delantero al que 'ficha' Pacheta para el Granada CF desde el lunes

Hay un delantero al que Pacheta ha 'fichado' para el Granada CF desde el lunes, sin necesidad de acudir al mercado libre. Solo tiene 18 ... años, por lo que está en edad juvenil y despunta el filial rojiblanco, con el que lleva dos goles en cinco partidos. Se llama Rayan Zinebi, se desenvuelve como ariete y la semana que viene entrará en la dinámica del primer equipo, sobre todo durante las semanas de convalecencia de Mohamed Bouldini.

Zinebi, cuya familia es de origen marroquí, se crio en Cataluña y despuntó entre el Cornellá y el AE Prat. De allí salió en verano rumbo al Granada, cuya primera intención era contar con él en su Juvenil de División de Honor. Sin embargo, su buen hacer en esta categoría, en la que anotó cuatro tantos en tres participaciones, le abrió la puerta del Recreativo Granada. Luis Bueno lo empleó de revulsivo ante el Martos, en un choque terminó con 1-1 en la Ciudad Deportiva, y le concedió su primera titularidad en el campo del Melilla B, con una hora de juego. Sin minutos en el derbi ante el Huétor Tájar, que el filial ganó por 3-1, ahora encadena tres presencias en la alienación inicial, en la derrota en Motril (2-0), el empate con el Torredonjimeno en casa (2-2) y la victoria del miércoles en Huétor Vega (1-2). Zenebi marcó a los jienenses y al club vecino.

Ahora, Pacheta contará con él. «Lo está haciendo bien y por la baja de Bouldini necesitamos un 'nueve'. Lo había visto con el Juvenil y ahora con el Recre. Ha entrenado algunos días con nosotros y tiene virtudes, como otros compañeros», comentó el burgalés. «Queremos estar cerca de ellos», enfatizó.