Rayan Zinebi, en el choque ante el Torredonjimeno. José Miguel Baldomero

Granada CF

El delantero al que 'ficha' Pacheta para el Granada CF desde el lunes

Es juvenil y despunta en el filial rojiblanco

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:25

Comenta

Hay un delantero al que Pacheta ha 'fichado' para el Granada CF desde el lunes, sin necesidad de acudir al mercado libre. Solo tiene 18 ... años, por lo que está en edad juvenil y despunta el filial rojiblanco, con el que lleva dos goles en cinco partidos. Se llama Rayan Zinebi, se desenvuelve como ariete y la semana que viene entrará en la dinámica del primer equipo, sobre todo durante las semanas de convalecencia de Mohamed Bouldini.

