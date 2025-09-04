Defensa de tres centrales, una posibilidad clara del Granada para el duelo de La Rosaleda

La falta de efectivos disponibles en el lateral zurdo podría conllevar una modificación del esquema táctico que plantea Pacheta desde que llegó al banquillo del ... Granada la pasada campaña. De cara al derbi del sábado contra el Málaga en La Rosaleda, el conjunto nazarí podría alinear una defensa de tres centrales con carrileros, dibujo para el que emerge Sergio Rodelas como principal opción en dicho flanco después de haber actuado como extremo frente al Mirandés.

Dicho partido comenzó a torcerse a raíz de la roja directa que vio Pere Haro en la segunda mitad, el desencadenante de una nueva pesadilla en este inicio de temporada. La expulsión del recreativista acarrea sanción, por lo que el lateral se quedará en tierras granadinas, así como Baïla Diallo. El francés se perdió el último choque liguero por problemas físicos. Aunque la entidad no ha difundido diagnóstico alguno, apunta a ausentarse uno más salvo recuperación.

Esta situación deja al técnico del Granada sin piezas disponibles para el carril zurdo, ya que Diego Hormigo parece más perfilado como zaguero salvo emergencias. Ya ocupó el puesto de Haro frente a los jabatos tras salir desde el banquillo para reestructurar al equipo en inferioridad numérica. Así, una posible solución pasa por alinear a un futbolista de banda de ataque como carrilero. Un híbrido que permita reforzar la línea defensiva sin renunciar al ataque. Una descripción que encaja con las condiciones del joven de Alhendín, un rol que ya desempeñó en alguna ocasión del último ejercicio a las órdenes de Fran Escribá.

Rodelas acumula este curso una titularidad en la jornada inaugural contra el Deportivo de La Coruña como extremo, cero minutos en Eibar y una salida como revulsivo en la segunda mitad del último encuentro. Entonces, colgó un buen balón desde la izquierda que peinó Pedro Alemañ y que Pablo Sáenz se encargó de introducir en la meta defendida por el jabato Juanpa para igualar el marcador. El canterano cumplió con su cometido, pero debe ganar regularidad sobre el terreno de juego para exprimir al máximo sus minutos en un Granada falto de verticalidad en este arranque del campeonato si quiere opositar a algo más.

Vuelve Loïc

En Málaga se espera la vuelta al once inicial de Loïc Williams, futbolista que no pudo vestirse de corto el pasado fin de semana tras ser expulsado el anterior en Ipurua. Una vez superada la sanción, el valenciano se encuadraría dentro de esa zaga de tres junto a Oscar Naasei y Manu Lama, los centrales más en forma hasta la fecha pese a los desajustes producidos atrás. También podría actuar como lateral en la izquierda, un papel que ya desempeñó en el pasado.

Por su parte, Hormigo arrancaría con los suplentes, si bien se antoja como otro nombre a tener en cuenta para refrescar piernas después del paso por vestuarios. En la otra banda, está por ver si el partido de La Rosaleda conlleva el debut de Álex Sola como nazarí, un futbolista capaz de ocupar cualquier puesto del flanco diestro.

Pau Casadesús se encuentra listo para tal acción, aunque dejó que desear contra el Mirandés. Potente y con buena zancada, pero con una puntería paupérrima para el centro y alguna que otra laguna en el marcaje. En cambio, el vasco llega con la vitola de haber jugado en Primera con unas prestaciones de ataque más que demostradas. Más competencia. Pacheta decidirá.