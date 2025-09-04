Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Rodelas pugna por la posesión ante el Mirandés en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Análisis

Defensa de tres centrales, una posibilidad clara del Granada para el duelo de La Rosaleda

La ausencia de un lateral izquierdo puro por las bajas puede conllevar que Rodelas pase a jugar de carrilero en una zaga impar durante el derbi

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:44

La falta de efectivos disponibles en el lateral zurdo podría conllevar una modificación del esquema táctico que plantea Pacheta desde que llegó al banquillo del ... Granada la pasada campaña. De cara al derbi del sábado contra el Málaga en La Rosaleda, el conjunto nazarí podría alinear una defensa de tres centrales con carrileros, dibujo para el que emerge Sergio Rodelas como principal opción en dicho flanco después de haber actuado como extremo frente al Mirandés.

