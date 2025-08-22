Trigueros: «Parece que ahora nos sale todo al revés»

Declaraciones en el GranadaTrigueros: «Parece que ahora nos sale todo al revés»
Zona mixta ·«La unión entre afición y jugadores es muy importante para olvidarnos del ambiente que hay por fuera», recuerda
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27
«Parece que ahora nos sale todo al revés», lamentó Manu Trigueros tras la derrota en Ipurua. «Es una situación incómoda dentro del vestuario. Salimos ... a los partidos bien, tocando el balón, pero nos castigan con poco y a partir de ahí intentamos remar hasta encontrarnos con otra roja. Volvemos a salir muy fastidiados con la situación pero hay que decir que el equipo está trabajando todos los días a muerte para que la moneda salga cara en algún partido», compartió el centrocampista en declaraciones a los medios del club.
«Es difícil pedirle nada a la afición, pero les necesitamos más que nunca y que Los Cármenes sea una olla aunque no empezamos con buen pie. La unión entre afición y jugadores es muy importante para olvidarnos del ambiente que hay por fuera», deseó Trigueros.
