Sola: «Peor sería perder; los de ataque debemos insistir»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 22:01

Álex Sola reconoció que el punto con el Cádiz fue «insuficiente por el juego» que hizo el Granada. «Hicimos un partidazo atrás y tuvimos muchas ocasiones. No nos entran los goles, pero llegarán porque estamos haciendo un gran trabajo. Peor sería perder; los de ataque debemos insistir más. Sacaremos mejores resultados si construimos el juego desde la defensa y la puerta a cero», insistió.

«Fuimos superiores y estuvimos muy sólidos ante un gran equipo que está arriba. Lo suyo sería haberle dado el triunfo a la afición después del recibimiento, pero seguimos apretados», admitió el extremo, que lamentó haber fallado él mismo «una ocasión clara». «No nos sonríe la suerte de cara a gol, pero seguiremos trabajando para empezar a sumar de tres. Unas veces entran y otras no», se encogió, reconociendo «con autocrítica» que con el Cádiz no estuvo «muy lúcido». «No hay que lamentarse; ya ponemos la mente en la Copa y en el Valladolid», apuntó.