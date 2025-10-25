Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Sola conduce un balón contra el Cádiz. José Miguel Baldomero

Protagonista en el Granada

Sola: «Peor sería perder; los de ataque debemos insistir»

Zona mixta ·

«Fue un punto insuficiente por el juego que hicimos; debemos empezar a sumar de tres», asume

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:01

Comenta

Álex Sola reconoció que el punto con el Cádiz fue «insuficiente por el juego» que hizo el Granada. «Hicimos un partidazo atrás y tuvimos muchas ocasiones. No nos entran los goles, pero llegarán porque estamos haciendo un gran trabajo. Peor sería perder; los de ataque debemos insistir más. Sacaremos mejores resultados si construimos el juego desde la defensa y la puerta a cero», insistió.

«Fuimos superiores y estuvimos muy sólidos ante un gran equipo que está arriba. Lo suyo sería haberle dado el triunfo a la afición después del recibimiento, pero seguimos apretados», admitió el extremo, que lamentó haber fallado él mismo «una ocasión clara». «No nos sonríe la suerte de cara a gol, pero seguiremos trabajando para empezar a sumar de tres. Unas veces entran y otras no», se encogió, reconociendo «con autocrítica» que con el Cádiz no estuvo «muy lúcido». «No hay que lamentarse; ya ponemos la mente en la Copa y en el Valladolid», apuntó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  4. 4 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  5. 5 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  6. 6 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  7. 7 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  8. 8

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  9. 9 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  10. 10 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sola: «Peor sería perder; los de ataque debemos insistir»

Sola: «Peor sería perder; los de ataque debemos insistir»