«Sentimos mucha tristeza pero ya pensamos en tener otra oportunidad»

Lucas Boyé confesó sentir «mucha tristeza y enojo» tras la derrota en El Sardinero que mantuvo al Granada definitivamente en Segunda división otra temporada más. « ... Empezamos muy bien y marcamos con una jugada increíble en los primeros minutos, pero nos duró muy poco y no supimos aprovechar la ventaja. Con uno menos lo intentamos y estuvimos dentro del partido hasta el final, pero el último gol nos quitó toda la esperanza», analizó, pese a sus dificultades para recrear ya el encuentro.

«Dimos un paso adelante incluso con uno menos tras perder muchos duelos en la primera parte quizás por venirnos abajo tras el golpe del empate. Ya en la segunda, sin estructura ni juego pero a base de corazón, pusimos en aprietos al Racing», abundó el delantero del Granada, que quiso dar las gracias a la afición y desearle un buen viaje de vuelta. «Se aprecia mucho ese apoyo incondicional durante toda la temporada. Merecen que les pidamos perdón. Seguro que el Granada vuelve pronto donde merece estar», expresó.

Por último, y acerca de su continuidad, Boyé fue sincero: «Tengo contrato por bastante tiempo más pero jamás garantizo nada porque no me gusta hacerlo en esto del fútbol y tengo claro que puede pasar cualquier cosa». Aun así, por ahora solamente piensa en rojiblanco: «Estoy deseando empezar la nueva temporada para sacar la bronca; no pienso en las vacaciones ni en desconectar, sino en tener otra oportunidad rápido».