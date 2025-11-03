Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual celebra su gol en Valladolid. LOF

Goleador en el Granada

Jorge Pascual: «Nos enfada que nos remontaran el partido»

Declaraciones ·

«Me hubiera gustado que el gol valiera para sumar puntos porque vamos muy abajo pero todos confiamos en que lo vamos a revertir», admite el delantero

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:46

Jorge Pascual reconoció en declaraciones a LaLiga Hypermotion TV que tanto él como sus compañeros se fueron «enfadados» de Valladolid al desperdiciar su gol en ... la primera parte. «Tuvimos el partido ahí y nos lo remontaron en la segunda. Reculamos y en una jugada de mala suerte nos pitaron un penalti en contra. Me hubiera gustado que mi gol valiera para sumar puntos porque vamos muy abajo, pero todos confiamos en que lo vamos a revertir», sostuvo.

