Jorge Pascual: «Nos enfada que nos remontaran el partido»

Goleador en el GranadaJorge Pascual: «Nos enfada que nos remontaran el partido»
Declaraciones ·«Me hubiera gustado que el gol valiera para sumar puntos porque vamos muy abajo pero todos confiamos en que lo vamos a revertir», admite el delantero
Granada
Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:46
Jorge Pascual reconoció en declaraciones a LaLiga Hypermotion TV que tanto él como sus compañeros se fueron «enfadados» de Valladolid al desperdiciar su gol en ... la primera parte. «Tuvimos el partido ahí y nos lo remontaron en la segunda. Reculamos y en una jugada de mala suerte nos pitaron un penalti en contra. Me hubiera gustado que mi gol valiera para sumar puntos porque vamos muy abajo, pero todos confiamos en que lo vamos a revertir», sostuvo.
Preguntado por la acción del posible penalti que sufrió ya tras el 2-1, Pascual esgrimió que opinaría «tras ver las imágenes». «Ya pensamos en recibir al Zaragoza», subrayó por el partido del domingo a las 18.30 horas en Los Cármenes.
