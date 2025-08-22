Pere Haro se estrena por la lesión de Diallo

Debutante con el GranadaPere Haro se estrena por la lesión de Diallo
El lateral izquierdo francés se quedó fuera de la convocatoria sin parte médico aún
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43
Pere Haro debutó con el primer equipo del Granada en competición oficial, y también en el fútbol profesional, por la lesión de Baïla Diallo. El ... club no difundió ninguna información médica, pero IDEAL ya avanzó el percance del lateral izquierdo y finalmente se quedó fuera incluso de la convocatoria.
En su lugar apareció el recreativista Haro, barcelonés de 21 años que quiere seguir los pasos de Brau un año atrás con la ventaja de seguir siendo sub-23 y poder alternar con el filial aún.
