Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pere Haro despeja un balón en Ipurua. LOF

Debutante con el Granada

Pere Haro se estrena por la lesión de Diallo

El lateral izquierdo francés se quedó fuera de la convocatoria sin parte médico aún

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43

Pere Haro debutó con el primer equipo del Granada en competición oficial, y también en el fútbol profesional, por la lesión de Baïla Diallo. El ... club no difundió ninguna información médica, pero IDEAL ya avanzó el percance del lateral izquierdo y finalmente se quedó fuera incluso de la convocatoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  5. 5

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos
  6. 6

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  7. 7 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  8. 8

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  9. 9 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  10. 10

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pere Haro se estrena por la lesión de Diallo

Pere Haro se estrena por la lesión de Diallo