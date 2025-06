–Todo cambió unos meses después, un 16 de febrero de 2014.

–Me acababa de recuperar de una lesión y entrené dos días con ... el grupo. El partido era un domingo y el viernes hicimos una fiesta en casa. Me metí una raya de cocaína porque al día siguiente tenía entrenamiento, pero por favor, no ponga esto como titular. Fue así, no tengo reparo en decirlo. El domingo jugué en los últimos minutos, me expulsaron por doble amarilla, pero me tocó pasar el control antidopaje. Unas semanas después, se destapó el positivo.

–Insiste en que no era un consumidor habitual.

–Qué va. Nosotros pasamos controles frecuentes a esos niveles, tanto en partidos como de manera interna en el club. Son rutinarios. Yo no he tenido problemas con las drogas y quien se ha criado conmigo lo sabe. Cometí un error, pero creo que tenía que pasar así.

–Le llegó a confirmar al médico ese día que iba a dar positivo.

–Claro. Cuando estaba en la sala. No me escondí. Luego jugué dos partidos más. En un entrenamiento me salí por unas molestias y estaba Javi Ávila, uno de los fisioterapeutas, junto a varios compañeros y me comentaron que salió en prensa.

–Fueron dos años muy duros.

–Pasé dos años de mierda, sobre todo a nivel psicológico. Pasas de hacer algo toda tu vida, que tiene mucha repercusión por ser fútbol, y todo el mundo sabe lo que te has hecho. Ya no eres solo tú mismo por haberla cagado, sino que me vinieron dos años por delante en los que no sabía qué iba a hacer, si iba a volver a jugar. La cabeza estaba todos los días con el runrún. A nivel económico, aunque no fuera tan importante, también me cambió la vida. Los primeros siete u ocho meses fueron malísimos. Llegué a tener pensamientos suicidas.

–¿Le dio la espalda mucha gente que no esperaba?

–Casi todos, excepto varios compañeros. Hoy sigo teniendo relación con Nyom, Mainz, Lucena o Íñigo López, pero el resto, todos. Ya no solo compañeros, sino el mundo del fútbol en general.

–¿Cómo se supera algo así?

–No fui a ningún psicólogo. He estado dos veces con uno en mi vida: una, cuando tenía 16 años; y otra, cuando llegué a Granada, pero por otro tema. No puedo decir cómo se supera... Siendo fuerte diría yo, y asimilando cosas, día tras día, porque luego vuelven otra vez. Tienes que querer cambiar tú. Al final, los problemas se superan así. No estoy en contra de los psicólogos; al contrario, estoy a favor y nos ayudan muchísimo, pero todo pasa por cada uno. El psicólogo te puede abrir y ayudar, como un amigo o familiar, ver las cosas de otra manera, pero la solución la tienes tú.