Dámaso Arcediano. LOF
El árbitro | 8

Dámaso Arcediano pasa desapercibido con un arbitraje notable sin jugadas polémicas en Huesca

El colegiado favorece la fluidez del juego y mantiene un mismo listón para los contactos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:27

El árbitro castellano-manchego Dámaso Arcediano pasó completamente desapercibido en El Alcoraz tras firmar un arbitraje notable sin jugadas polémicas.

El colegiado favoreció la fluidez ... del juego pese a las numerosas interrupciones que se produjeron por problemas físicos, manteniendo en todo momento un mismo listón para los contactos en un duelo táctico y de choque.

