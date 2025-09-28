Dámaso Arcediano pasa desapercibido con un arbitraje notable sin jugadas polémicas en Huesca
El colegiado favorece la fluidez del juego y mantiene un mismo listón para los contactos
Granada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:27
El árbitro castellano-manchego Dámaso Arcediano pasó completamente desapercibido en El Alcoraz tras firmar un arbitraje notable sin jugadas polémicas.
El colegiado favoreció la fluidez ... del juego pese a las numerosas interrupciones que se produjeron por problemas físicos, manteniendo en todo momento un mismo listón para los contactos en un duelo táctico y de choque.
Acertó al señalar los numerosos fueras de juego del Huesca, provocados por el buen hacer defensivo del Granada. Tampoco 'picó' en algunas jugadas embarulladas donde parecía que el balón había tocado en los brazos de unos y otros. En definitiva, una muy buena actuación en el global del encuentro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.