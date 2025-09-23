Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bienvenida al 'Cuco' Ziganda. Cultural Leonesa
Cambio de entrenador en Segunda

La Cultural Leonesa contrata al 'Cuco' Ziganda

El veterano entrenador sustituye al cesado Raúl Llona

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:44

La Cultural Leonesa apostó por José Ángel 'Cuco' Ziganda como entrenador para sustituir al cesado Raúl Llona. El veterano técnico de 58 años tuvo su última experiencia profesional en el Huesca durante la temporada 2022/23 después de dirigir al Oviedo ya en Segunda división de 2020 a 2022 tras hacerlo en Primera con el Athletic durante el curso 2017/18.

Llona, artífice de la vuelta de la Cultural Leonesa al fútbol profesional siete años después a la segunda tras su contratación en 2023, siguió al de Johan Plat al frente del Castellón. Este último se vio reemplazado por el exfutbolista Pablo Hernández, promocionado desde el filial bajo interinidad, con debut triunfal precisamente en su visita a la Cultural, antepenúltima clasificada con el Zaragoza y el Granada por debajo después de dos derrotas y un empate en casa pese a ganar al Racing a domicilio tras caer antes en El Molinón.

