Raúl Llona, en una comparecencia como entrenador de la Cultural Leonesa. Cultural Leonesa
LaLiga Hypermotion

La Cultural Leonesa cesa a su entrenador Raúl Llona

Se trata del segundo despido producido en la categoría tras un mes de competición

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:40

La Cultural Leonesa oficializó el cese de Raúl Llona como entrenador del primer equipo ante los malos resultados cosechados en este primer mes de competición. ... Se trata del segundo despido registrado en los banquillos de Segunda división desde el arranque tras el de Johan Plat en el Castellón la pasada semana.

