La Cultural Leonesa cesa a su entrenador Raúl Llona

La Cultural Leonesa oficializó el cese de Raúl Llona como entrenador del primer equipo ante los malos resultados cosechados en este primer mes de competición. ... Se trata del segundo despido registrado en los banquillos de Segunda división desde el arranque tras el de Johan Plat en el Castellón la pasada semana.

Llona, técnico que logró el ascenso con la Cultural Leonesa desde Primera RFEF el último curso, abandona la entidad tras conseguir cuatro puntos de 18 posibles. Arrancó el campeonato con tres derrotas consecutivas ante Burgos (5-1), Almería (0-1) y Sporting (1-0). Hubo entonces una cierta mejoría para empatar contra el Leganés (0-0) y derrotar al Racing (2-4), dos candidatos al ascenso, pero el equipo no mantuvo su línea ascendente esta pasada jornada al caer con el Castellón (1-3), resultado que precipitó su caída.

Después de seis jornadas, el conjunto leonés ocupa la vigésima posición de la tabla, a un solo punto de la permanencia. Por otro lado, en el Real Zaragoza se valora la posible destitución de Gabi a causa de también un mal arranque competitivo en la categoría de plata. El Granada continúa como colista a falta de enfrentarse este lunes al Burgos, aunque de momento Pacheta aguanta en el cargo sin demasiado ruido externo.