La Cultural Leonesa, próximo rival del Granada, asalta Cádiz y 'escapa' al 'play off'

La Cultural Leonesa, próximo rival en Liga del Granada, asaltó el Nuevo Mirandilla (1-2) con su segunda victoria consecutiva para 'escapar' del descenso y ... mirar a los puestos de 'play off'. El cuadro del 'Cuco' Ziganda remontó ante el Cádiz con goles de Barzic y Justo para dejar sin efecto el tanto inicial de Efe Ugiagbe, logrando tres puntos vitales en su lucha particular por la permanencia.

Uno de los héroes visitantes fue Edgar Badía, guardameta que cuajó una gran actuación desbaratando varias intentonas de los locales, una de ellas en el penalti lanzado por Suso. Con esta victoria, la 'Cultu' escala hasta la décima posición de la tabla con 20 puntos, cuatro más que los rojiblancos, que marcan el límite de la salvación a falta de otros resultados.

De cara al envite entre Cultural y Granada del próximo sábado 29 a las 16.15 horas en el Reino de León , el centrocampista Thiago Ojeda no podrá ser de la partida al ver esta jornada su quinta amarilla del curso, lo que le acarrea sanción para el próximo partido. Un 'titularísimo' del rival que se queda fuera.