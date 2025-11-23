Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Cultural Leonesa celebra el gol de Barzic ante el Cádiz. Cultural Leonesa

LaLiga Hypermotion

La Cultural Leonesa, próximo rival del Granada, asalta Cádiz y 'escapa' al 'play off'

El próximo rival del Granada derrota al Cádiz y se coloca a dos puntos de los puestos de promoción

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

La Cultural Leonesa, próximo rival en Liga del Granada, asaltó el Nuevo Mirandilla (1-2) con su segunda victoria consecutiva para 'escapar' del descenso y ... mirar a los puestos de 'play off'. El cuadro del 'Cuco' Ziganda remontó ante el Cádiz con goles de Barzic y Justo para dejar sin efecto el tanto inicial de Efe Ugiagbe, logrando tres puntos vitales en su lucha particular por la permanencia.

