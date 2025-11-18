Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Clasificación

La Cultural devuelve al Granada al descenso

Los rojiblancos solo han estado una jornada fuera de la zona de peligro

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

La Cultural y Deportiva Leonesa devolvió al Granada CF a los puestos de descenso. Su victoria ante el Málaga CF, con gol de Ribeiro en ... el minuto 39, catapultó al conjunto leonés hasta la decimoquinta posición. Los rojiblancos, por su parte, se caen al puesto 19, con 15 puntos, los mismos que Real Sociedad B, Málaga –ambos fuera del peligro– y Huesca. Los oscenses están por debajo de la escuadra de Pacheta. Por detrás, quedan el Mirandés con 12 unidades y el Real Zaragoza, con 9.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Cultural devuelve al Granada al descenso

La Cultural devuelve al Granada al descenso