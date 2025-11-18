La Cultural devuelve al Granada al descenso

ClasificaciónLa Cultural devuelve al Granada al descenso
Los rojiblancos solo han estado una jornada fuera de la zona de peligro
Granada
Martes, 18 de noviembre 2025, 07:05
La Cultural y Deportiva Leonesa devolvió al Granada CF a los puestos de descenso. Su victoria ante el Málaga CF, con gol de Ribeiro en ... el minuto 39, catapultó al conjunto leonés hasta la decimoquinta posición. Los rojiblancos, por su parte, se caen al puesto 19, con 15 puntos, los mismos que Real Sociedad B, Málaga –ambos fuera del peligro– y Huesca. Los oscenses están por debajo de la escuadra de Pacheta. Por detrás, quedan el Mirandés con 12 unidades y el Real Zaragoza, con 9.
El Granada solo ha estado una jornada de todo el campeonato fuera de los cuatro últimos clasificados. Fue al finalizar la jornada 8 tras ganar por 5-2 a la Real Sociedad B. En todas las demás se ha mantenido en la cola en parte por su pésimo arranque liguero.
