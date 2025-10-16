Estas son las cuatro bajas en el Granada y sus motivos

Pacheta tiene cuatro bajas para el desplazamiento del Granada CF a Andorra. Dos ya eran conocidas, pues ambos tienen parte médicos, y otros dos fueron ... anunciados por el propio entrenador rojiblanco en su rueda de prensa. Son los siguientes:

Mohamed Bouldini: sufre un fuerte esguince en el tobillo derecho. El preparador estimó que, en condiciones normales, estaría de baja de seis a ocho semanas, pero es optimista en que el delantero marroquí pueda acortar plazos.

José Arnaiz: tiene una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo. Pacheta estimó para él un periodo de baja de dos a tres semanas desde la conclusión del encuentro con Las Palmas, por lo que le quedaría una quincena para volver a la dinámica.

Manu Trigueros: ha sufrido una dolencia en una muela que requiere que pare varios días. Por tanto, no se desplazará, aunque en principio estará en condiciones para la siguiente jornada.

Martin Hongla: sin aclarar su dolencia, el burgalés explicó que ha retornado con alguna dolencia de su estancia con la selección de Camerún, a pesar de que no disputó ni un solo minuto en los dos compromisos de su combinado en la ronda de clasificación para el Mundial de 2026.

Pacheta, por otra parte, recuperó a Rubén Alcaraz, quien gestiona cargas por unas molestias que arrastra en el soleo. Sin inconvenientes para trabajar estuvieron los internacionales Luca Zidane, Ander Astralaga y Sergio Rodelas. Este último pasó un proceso gástrico que le afectó en el último partido con España sub 21, pero del que ya se encontraría mejor.