Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubén Alcaraz y Sergio Rodelas, óptimos. R. L.

Granada CF

Estas son las cuatro bajas en el Granada y sus motivos

Pacheta recupera a los internacionales Luca Zidane, Sergio Rodelas y Astralaga, así como a Rubén Alcaraz

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:21

Comenta

Pacheta tiene cuatro bajas para el desplazamiento del Granada CF a Andorra. Dos ya eran conocidas, pues ambos tienen parte médicos, y otros dos fueron ... anunciados por el propio entrenador rojiblanco en su rueda de prensa. Son los siguientes:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  6. 6 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  9. 9 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  10. 10 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estas son las cuatro bajas en el Granada y sus motivos

Estas son las cuatro bajas en el Granada y sus motivos