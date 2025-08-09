Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kodjo bate a Luca Zidane para el primero de sus dos goles. José Miguel Baldomero
La crónica

Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes

Pretemporada ·

El Al Ain humilla a los rojiblancos, sin ideas con balón y muy frágiles atrás, con lesión de Lucas Boyé además mientras en las despobladas gradas se pasa del enfado inicial a la apatía final

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:12

Cualquier motivación que pudiera tener el Granada por recuperar la confianza de su afición terminó en un chasco esperpéntico. El Al Ain recordó su participación ... más o menos significativa en el reciente Mundial de clubes y se paseó por Los Cármenes aprovechando las flaquezas de los anfitriones. Faltos de argumentos con balón, a los rojiblancos no les quedó ni tan siquiera la firmeza defensiva de la que sí sacaba pecho Pacheta. Encima, Lucas Boyé pidió el cambio al cuarto de hora por una lesión en la rodilla izquierda a falta de comprobar la gravedad. En las gradas casi desiertas se pasó de los cánticos contra la directiva del principio a la apatía total al descanso y el sarcasmo con los aplausos al rival por sus goles.

