Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes

Cualquier motivación que pudiera tener el Granada por recuperar la confianza de su afición terminó en un chasco esperpéntico. El Al Ain recordó su participación ... más o menos significativa en el reciente Mundial de clubes y se paseó por Los Cármenes aprovechando las flaquezas de los anfitriones. Faltos de argumentos con balón, a los rojiblancos no les quedó ni tan siquiera la firmeza defensiva de la que sí sacaba pecho Pacheta. Encima, Lucas Boyé pidió el cambio al cuarto de hora por una lesión en la rodilla izquierda a falta de comprobar la gravedad. En las gradas casi desiertas se pasó de los cánticos contra la directiva del principio a la apatía total al descanso y el sarcasmo con los aplausos al rival por sus goles.

Granada Luca, Oscar (Gael Joel, m. 82), Manu Lama, Loïc Williams, Diallo, Trigueros (Mario Jiménez, m. 75), Dominique (Alemañ, m. 63), Pablo Sáenz, Stoichkov (Arnaiz, m. 45), Faye y Lucas Boyé (Jorge Pascual, m. 14). 0 - 3 Al Ain Khaled, Erik (Rafel, m. 45 -Joshua, m. 75-), Kouadio, Marcel, Amadou (Yahya, m. 24 -Mohamed, m. 32- / Jonas, m. 88), Adis, Karim, Matías, Kaku (Rilwanu, m. 75), Kodjo (Nassim, m. 61) y Soufiane (Houssine, m. 75). Goles: 0-1, m. 17: Kodjo. 0-2, m. 25: Kodjo. 0-3, m. 70: Nassim.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Castilla-La Mancha). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Kouadio (m. 52) y Karim (m. 62).

Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la XLI edición del Trofeo Ciudad de Granada.

Pacheta sacó una teórica alineación titular para el sábado que viene con el Deportivo que ya contemplaba la baja de Pedro Alemañ por la sanción que arrastra del Valencia Mestalla en Segunda RFEF. Sin él, el entrenador optó por un doble pivote entre el capitán Manu Trigueros y el camerunés Dominique, con Stoichkov por delante a modo de mediapunta tras Lucas Boyé. Además de Sergio Ruiz, por su pequeña lesión en el psoas, tampoco entraron en la convocatoria Martin Hongla, Shon Weissman, Pablo Insua ni Sergio Rodelas.

A un cambio de orientación estrepitoso de un futbolista del Al Ain como pésimo augurio del espectáculo que estaba por llegar, con escasa afición en las gradas, le siguió al poco una doble ocasión para Lucas Boyé con fallo incomprensible al rechace con el portero ya vencido tras un centro de Pablo Sáenz con la pierna derecha. No habían pasado ni cinco minutos y ya habían dado dos sustos tanto Oscar en un mal apoyo como Stoichkov, con una brecha en la ceja. Sáenz, muy activo desde el principio, buscó la escuadra con la zurda más tarde tras driblar hacia dentro a su lateral.

El Granada atacaba con verticalidad mientras el Al Ain trataba de masticar el juego. En una de esas, Lucas Boyé acudió a una presión y se dañó la rodilla izquierda aún en el primer cuarto de hora. No pareció excesivamente grave e intentó continuar, pero terminó pidiendo el cambio para que Jorge Pascual debutase antes de lo previsto. A los rojiblancos les costaba encontrar la fluidez con balón, poco participativo Dominique y lento cuando rascó bola. Stoichkov mandó a la pradera a Faye en una de esas, pero se le hizo de noche en el área y tampoco el gaditano anduvo preciso cuando quiso devolverle la pelota.

El Al Ain había avisado ya a la espalda en un par de ocasiones con su potente delantero Kodjo, con un corte providencial de Loïc Williams a un primer disparo, pero el central del Granada no estuvo tan rápido en la siguiente ocasión. Todo vino de un grito exagerado de uno de los futbolistas emiratíes tras chocar con Jorge Pascual, con la consecuencia de que casi todos los demás se pararon incluso. El Granada pudo responder rápido tras ganar Oscar la línea de fondo, pero Amadou se lanzó con todo y repelió un disparo a bocajarro de Stoichkov con lo más noble.

El Granada intentaba rehacerse con más corazón que cabeza, pero a cambio fue concediendo cada vez más facilidades atrás al Al Ain. Los rojiblancos permitieron hasta dos envíos consecutivos desde la banda izquierda, mal cerrada por Oscar y Pablo Sáenz, hasta que al segundo Erik encontró de nuevo a Kodjo para que batiera en sus mismas narices. El togolés, con sus divertidas celebraciones, se desveló como una auténtica pesadilla para Lama y Loïc mientras en las gradas aumentaba la exasperación con cánticos de «directiva, dimisión». Para mayor surrealismo, al reemplazo de un lesionado en el rival tenían que sustituirlo también a los ocho minutos de entrar. Justificados o no, esos parones aumentaron la frustración de los anfitriones.

Ni la pausa para la hidratación refrescó al Granada, que permaneció desorientado y con sus centrales a merced de Kodjo. Hasta Pacheta desapareció de su área técnica por momentos. El animoso Baïla Diallo intentó agitar por su banda y Jorge Pascual armó sus primeros disparos, sin demasiado tino por ahora, pero la mejor ocasión la tendría Dominique tras una nueva subida del lateral izquierdo. Poco consuelo para una afición a la que hasta le vinieron largos los diez minutos de añadido a la primera parte. No le faltaba razón al respetable, ya que el Al Ain perdonó el tercero incluso.

Arnaiz debuta al fin

Pacheta únicamente introdujo a José Arnaiz, también debutante, por Stoichkov al descanso para actuar de segundo punta. Además de Pascual y él, decidió quedarse únicamente con Alemañ de la primera plantilla en el banquillo con la convocatoria. El Granada salió a por el empate pero sin quitarse la caraja para desesperación de su entrenador y Soufiane amagó con ampliar el marcador tras varias dudas atrás. Una falta directa de Sáenz desde la frontal, una escaramuza de Pascual en el área, un taconazo de Faye tras un saque de esquina y un chutazo de Arnaiz desde fuera del área acercaron el gol, pero los aplausos fueron para Kodjo al retirarse a la hora. También los recibiría poco después, eso sí, el joven Dominique como señal de apoyo.

Arnaiz demostró su buen pie para el balón parado con un envío al área pero Oscar remató hacia atrás, como si despejara. También los futbolistas más fiables con los pies fueron perdiendo precisión, como Trigueros o Sáenz. La ovación de la noche, sin embargo, fue para Nassim al dribar a varios futbolistas del Granada para luego batir a Luca con un zurdazo al palo largo. Los Cármenes aplaudió con una mezcla de admiración sincera y malafollá hacia el equipo propio, y el protagonista y sus compañeros lo agradecieron como fuera. Quizás porque ya hubiera poco que perder, Pacheta hizo debutar al juvenil Mario Jiménez.

Más allá de lo que le pasaba atrás, al Granada no le entraban delante ni los centros envenenados de Sáenz ni nuevos remates francos como otro de Faye. No dejó de intentarlo el extremo zurdo, como procurando no desinflarse después de la fructífera cesión al Albacete en la que se empeñó. También Faye tuvo arranques de orgullo que no fueron a ninguna parte. Hasta Arnaiz terminó mandando una falta donde jamás imaginó que pudiera acabar el balón. Hasta el más cabreado se fue cabizbajo.