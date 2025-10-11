Barquero emerge en el duelo de 'pistoleras'

Todo apuntaba a un duelo de 'pistoleras' entre Sonya Keefe y Edna Imade en la Ciudad Deportiva del Granada, con la internacional chilena como sucesora ... de la exrojiblanca ahora en la Real Sociedad de Arturo Ruiz, pero María Barquero irrumpió a última hora como goleadora inesperada. Un tanto de la delantera revulsiva entre las rojiblancas rascó un punto de un empate vibrante pese al doblete de Edna tras la diana inaugural de Keefe de penalti.

Granada Laura Sánchez, Postigo (Blanca, m. 67), Jujuba, Yoli, Alba Pérez, Manoly, Ari Mingueza, Miku (Andrea Gómez, m. 80), Laura Pérez (Barquero, m. 67), Lauri y Keefe (Laupstad, m. 80). 2 - 2 Real Sociedad Arrula, Lucía Rodríguez (Emma, m 87), María Molina (Moraza, m. 56), Florentino, Apari, Cecilia (Aiara, m. 74), Paula Fernández (Eizagirre, m. 56), Andreia, Cahynová, Intza (Lavogez, m. 87) y Edna. Goles: 1-0, m. 34: Keefe (de penalti). 1-1, m. 42: Edna. 1-2, m. 86: Edna. 2-2, m. 90: Barquero.

Árbitra: Elisabeth Calvo (comité madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a la local Ari Mingueza (m. 71) y a las visitantes Edna (m. 78) y Andreia (m. 88) y también expulsó a un integrante del cuerpo técnico de Irene Ferreras.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Liga F disputado en la Ciudad Deportiva del club ante 330 aficionados. Antes del partido fue homenajeada Alba Pérez por sus 200 partidos con el club.

La Real Sociedad trató de dominar el partido saliendo con el balón jugado desde atrás al inicio, pero el Granada impuso una presión agresiva. Pronto empezaron a saltar las chispas por los duelos de Edna con su excompañera Jujuba. Las rojiblancas encadenron varias pérdidas atrás, pese a que la central se hacía fuerte en el área, e Intza dio un primer aviso con un disparo que se fue demasiado alto desde la frontal del área. Edna lo intentó desde su propio campo e incluso de tacón, pero no sorprendió a Laura Sánchez, mientras sus compañeras se resignaban a las carreras al contragolpe de Laura Pérez, a quien estuvo a punto de encontrar Keefe tras una gran maniobra de espaldas.

Iba a ser un saque de banda el que inclinara el partido para el Granada cuando escaseaban las ocasiones de gol. Una mano de Paula Fernández en el área de la Real Sociedad permitió a Keefe adelantar a su equipo en el marcador pese a la revisión solicitada por Arturo Ruiz. La internacional chilena marcó su quinto gol en lo que va de Liga F, seca en solo dos jornadas. El guion de partido no variaba un ápice, pero las visitantes devolverían las tablas al marcador pronto gracias a un cabezazo de Edna después de una nueva pérdida rojiblanca atrás apenas ocho minutos después no sin pedir perdón.

Y no hubo remontada exprés de la Real Sociedad antes del descanso por una doble parada fantástica de Laura Sánchez a sendos disparos cruzados de Cahynová y la propia Edna al rechace. Con todo, también Jujuba perdonó el segundo del Granada tras un saque de esquina de Ari Mingueza al que no salió contundente la portera Arrula.

Laura Sánchez para un penalti

La igualdad siguió durante la segunda parte, y Arturo Ruiz fue el primero en mover el banquillo con un doble cambio. Manoly salvó bajo palos un disparo de la recién ingresada Eizagirre a la hora. Poco después, Edna sacó a bailar a Jujuba sobre la línea de fondo y se escapó de su marcaje por segunda vez tras el gol para provocar un penalti que la árbitra únicamente advirtió tras la revisión en el monitor. Laura Sánchez adivinó el lanzamiento de Eizagirre aun así, con una sonrisa.

La portera de la Real Sociedad, Arrula, se agigantó a falta de diez minutos para el final en una doble ocasión para las revulsivas Barquero y Blanca. También dispondría de una oportunidad clarísima después Intza, tras una pérdida grave de la recién ingresada Andrea Gómez, pero Jujuba interpuso la cabeza. Sí probaría a Laura Sánchez de nuevo luego Eizagirre, con el partido inclinado hacia su portería de nuevo.

Nada podrían hacer ni Laura Sánchez ni sus compañeras ante un centro magnífico de Andreia desde la banda derecha que remató Edna casi bajo el larguero, sin celebrarlo tampoco para rubricar la remontada. Sin embargo, el Granada no había dicho su última palabra en el partido y, ya sin Keefe, emergió una goleadora inesperada como Barquero para marcar su primer tanto con el Granada y en la Liga F gracias a otro envío estupendo de Blanca para las rojiblancas. Emma dispuso de la última ocasión para la Real Sociedad tras una salida en falso de Laura Sánchez, pero la portera sí tapó bien su palo luego.