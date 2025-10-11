Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las futbolistas del Granada celebran uno de sus goles a la Real Sociedad. José Miguel Baldomero

La crónica del Granada - Real Sociedad

Barquero emerge en el duelo de 'pistoleras'

Liga F ·

La delantera revulsiva rasca un punto durante el tiempo añadido tras el doblete de Edna ante Keefe

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:13

Todo apuntaba a un duelo de 'pistoleras' entre Sonya Keefe y Edna Imade en la Ciudad Deportiva del Granada, con la internacional chilena como sucesora ... de la exrojiblanca ahora en la Real Sociedad de Arturo Ruiz, pero María Barquero irrumpió a última hora como goleadora inesperada. Un tanto de la delantera revulsiva entre las rojiblancas rascó un punto de un empate vibrante pese al doblete de Edna tras la diana inaugural de Keefe de penalti.

