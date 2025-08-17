Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Parte de la afición del Granada en el graderío de Los Cármenes. J. M. Balomero
Ambiente

La crispación en la grada del Granada enrarece el debut en casa

La afición vuelve a desesperarse ante otro mal partido de los suyos y canta contra la directiva en mitad de la fiesta deportivista

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:11

La crispación volvió a hacer acto de presencia en Los Cármenes. El mal partido de los rojiblancos, superados de cabo a rabo por el Deportivo ... de La Coruña en el tramo final, despertó los cánticos contra la directiva en un debut liguero completamente enrarecido, justo como el del curso pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  6. 6

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  7. 7 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  8. 8 El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas
  9. 9 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista
  10. 10

    El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La crispación en la grada del Granada enrarece el debut en casa

La crispación en la grada del Granada enrarece el debut en casa