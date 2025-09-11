El Granada femenino echará de menos a Marta Carrasco (Alanís, Sevilla, 1994), que hará lo propio con el cuadro nazarí. La excapitana colgó las botas ... tras una larga carrera que culminó de rojiblanco en los años más importantes de la historia de la sección.

«Cuando llegué al club, entrenábamos y jugábamos en el césped artificial del Estadio de la Juventud, donde apenas contábamos con un gimnasio, que era público además. El cambio desde entonces ha sido muy grande. Esa mejora ha venido gracias a nosotras, jugadoras que apostamos por el club y aguantamos cuando las cosas no salían bien. Cuando conseguimos subir a Primera, la entidad apostó verdaderamente por nosotras», explicó la propia Carrasco a IDEAL.

La defensora recaló en el equipo en 2019 desde el equipo de su tierra, el Sevilla. Acumuló seis temporadas, erigiéndose como una de las futbolistas con más participaciones con el Granada en Liga F. «La entidad me ofreció renovar, pero tenía dudas. Llevaba mucho tiempo sin los míos y decidí retirarme. Luego, me llegó una oferta interesante de Suiza, por lo económico y por la experiencia que suponía jugar en otro país, pero pesó más la familia. Me apetecía disfrutar de otras cosas de la vida», se sinceró.

Pese a ello, jamás olvidará su paso por el Granada. Menos todavía teniendo en cuenta los éxitos de la última campaña. «A nivel de resultados, fue la mejor de mi trayectoria. Con el Sevilla llegué a unas semifinales de Copa y fue muy bonito, pero esto fue distinto. Las sensaciones fueron inmejorables, todo nos venía de cara tanto en Copa como en Liga. Lo vivimos con una ilusión y una motivación importante», repasó.

Más allá de los triunfos, Carrasco valoró otros hitos del Femenino. «Pasar a la Ciudad Deportiva como uno de los tres equipos del club que trabajan allí –primer equipo masculino, su filial y ellas– nos profesionalizó. Apenas lo imaginaba cuando fiché. También que abran Los Cármenes para nuestros encuentros con récord de asistencia incluido. Ver a tanta gente apoyándote en ese campo es algo muy potente», afirmó.

Crecimiento

Para la sevillana, la transformación del fútbol femenino vino «de la mano de los aficionados. Fuimos notando un incremento de público conforme fuimos dando pasos. En la Juventud venían algunas personas a vernos, pero aumentaron con el ascenso. Recuerdo las eliminatorias coperas en Los Cármenes aún en Segunda, la final contra el Deportivo... Enganchamos a la afición. Hay que seguir incentivando eso con el abono nuevo, que es una gran idea. Mientras se registren buenas entradas, se seguirá abriendo el estadio. Entendemos que no podemos jugar allí siempre, pero es especial para nosotras», comentó.

Más allá de su retirada, la 'eterna lucha' aún resuena en el interior de Carrasco. «Estoy orgullosa de mis compañeras, por todo lo que conseguimos. Echaré de menos competir, pero sobre todo pasar el día a día con ellas. Las seguiré apoyando y les deseo lo mejor, que disfruten en el club. Pasé momentos muy felices allí y crecí muchísimo», reflexionó.

Desde su pueblo natal, la zaguera se adapta a su nueva normalidad sin el fútbol de por medio, aunque con el deporte muy presente. «Quiero sacarme el B2 de inglés y voy a empezar con las oposiciones de Educación Física. Espero empezar a dar clase el año que viene en algún instituto. Quizá en Granada, ¿quién sabe?», terminó una ya mítica granadinista.