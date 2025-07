«Tenemos que crear más ocasiones de gol, pero competimos bien y crecemos»

Ángel Mengíbar Granada Sábado, 26 de julio 2025, 23:31 Comenta Compartir

Pacheta, entrenador del Granada, se mostró satisfecho al final del duelo pese a recibir el empate en la recta final. «Seguimos sin estar muy contentos ... porque no ganamos. Tenemos que generar más ocasiones de gol, pero me doy cuenta de que competimos bien tanto con once, como con diez jugadores. Somos fieles a lo que entrenamos. Soy optimista y veo que crecemos», explicó el técnico a los canales oficiales del club.

El preparador burgalés tuvo en cuenta el rival y el estado del césped del Municipal de Chiclana, que no ayudaron al juego combinativo rojiblanco. «No tuvimos las mejores condiciones para desarrollar lo que nosotros entrenamos. Todo el mundo lo ha visto, estaba muy trabado. Además, nos enfrentamos a un rival que nos exigió muchísimo con balones a la espalda. Creo que defendimos firmemente. Me gusta lo que veo. Están surgiendo jugadores en un buen momento. En definitiva, me gusta lo que veo. Nos marchamos satisfechos con las cosas que hicimos bien en el encuentro», sentenció el míster tras los 90 minutos.

