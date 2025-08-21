Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»

Rafael Lamelas Granada Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31 Comenta Compartir

El entrenador del Alavés, Eduardo 'Chacho' Coudet', habló sin tapujos de Lucas Boyé, jugador del Granada en visos de fichar por el conjunto vitoriano. «Lo quise tener varias veces. Me gustan sus características. Lo nombro porque es un hueco que se nos abrió en la delantera», explicó el preparador, en la rueda de prensa a su partido con el Betis, con el que se medirá este viernes.

De momento, no hay comunicado oficial por parte de Alavés y Granada respecto a la salida de Lucas Boyé, quien ya se despidió el miércoles de compañeros y empleados del club, recogiendo sus pertenencias.

Una vez que todos los flecos se limen, quedará por comprobar la incidencia final en el margen ecónomico de los rojiblancos para inscribir futbolistas. Tiene a cuatro pendientes: Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo.