Ania: «Nos equivocaremos si miramos la clasificación del Granada CF»

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, advirtió que su equipo cometerá un error si se confía en la visita al Granada por encontrarse en puestos ... de descenso. «Nos equivocaremos si miramos la clasificación. Una cosa es el puesto en el que vaya y otra, lo que transmite cuando se le ve. Tiene una muy buena plantilla, seguramente pensada para un objetivo grande, cada vez mejor conforme avanza la competición pese a que no tuvo un buen inicio», elogió.

«Todos contábamos con que el Granada estuviera en el 'play off' la temporada pasada y fue el único que se cayó de los equipos con los que contábamos que acabasen ahí, pero ahora viene de reaccionar en un partido que parecía perdido en Santander con recambios como Arnaiz, procedente de Primera división. Tiene gente muy trallada ya en esta categoría e incluso en superiores. Conozco a Souleyman (Faye) del Talavera y también Pascual tiene un buen presente y un gran futuro», sostuvo Ania.

«Espero un partido en el que posiblemente nos igualen numéricamente en la salida de balón, con situaciones de duelo individual al saltar sus extremos a nuestros centrales, y tendremos que buscar el hombre libre. Defensivamente, debemos cerrar muy bien las bandas porque tanto Sola como 'Souley' están generando muchísimo peligro, también los laterales. También tendremos que defender muy bien el balón parado y sacar rendimiento del ofensivo», señaló el entrenador del Córdoba sobre las tareas de sus futbolistas.

Preguntado por las bajas de sus dos centrales titulares, Rubén Alves y Franck Fomeyem, Ania admitió tener claro quiénes jugarán atrás al no tener tampoco «mucho sobre lo que escoger». Sí abrió la posibilidad de jugar con Alberto del Moral en el centro del campo junto a los granadinos Isma Ruiz y Dani Requena: «Soy de los que piensa que los equipos juegan como lo hacen sus centrocampistas, y ellos tienen que entenderse sin mirarse casi. Está claro que Isma se siente más cómodo de '6', pero también ha jugado de interior y aprieta muy bien en la presión con su intensidad».