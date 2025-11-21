Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exrojiblanco Antonio Fernández Monterrubio reconoce a Iván Ania por su centenario. Córdoba CF

Entrenador del Córdoba CF

Ania: «Nos equivocaremos si miramos la clasificación del Granada CF»

Sala de prensa ·

«Tiene una muy buena plantilla, seguramente pensada para un objetivo grande, cada vez mejor conforme avanza la competición pese a que no tuvo un buen inicio», elogia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, advirtió que su equipo cometerá un error si se confía en la visita al Granada por encontrarse en puestos ... de descenso. «Nos equivocaremos si miramos la clasificación. Una cosa es el puesto en el que vaya y otra, lo que transmite cuando se le ve. Tiene una muy buena plantilla, seguramente pensada para un objetivo grande, cada vez mejor conforme avanza la competición pese a que no tuvo un buen inicio», elogió.

