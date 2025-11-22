Lama: «En casa tenemos que sumar de tres»

Protagonista en el Granada CF - Córdoba CFLama: «En casa tenemos que sumar de tres»
Declaraciones ·«Nos vamos con un sabor agridulce pero vamos a más cada semana», rescata el central
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:37
Manu Lama se quedó «con un sabor agridulce» tras empatar con el Córdoba en Los Cármenes. «Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ... ellos venían muy bien, pero estamos contentos con el trabajo pese a la pena de no sumar de tres como tenemos que hacerlo en casa. Esperamos lograrlo la semana que viene», emplazó el central del Granada ya de cara a la visita a la Cultural Leonesa en declaraciones a LaLiga Hypermotion TV.
«Somos un equipo muy complicado de vencer ya y crecemos cada semana; pronto conseguiremos sumar de tres», transmitió Lama, satisfecho por su gol porque llevaba «ya un tiempo sin marcar aunque no sirviera para ganar». Preguntado también por la polémica expulsión corregida de Carlos Isaac, el central esgrimió que «por la tele se ve todo mejor y si el árbitro decidió que no era roja, sería por algo; unas veces cae a favor y otras, en contra».
