Manu Lama durante el partido. J. M. Baldomero

Protagonista en el Granada CF - Córdoba CF

Lama: «En casa tenemos que sumar de tres»

Declaraciones ·

«Nos vamos con un sabor agridulce pero vamos a más cada semana», rescata el central

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

Manu Lama se quedó «con un sabor agridulce» tras empatar con el Córdoba en Los Cármenes. «Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ... ellos venían muy bien, pero estamos contentos con el trabajo pese a la pena de no sumar de tres como tenemos que hacerlo en casa. Esperamos lograrlo la semana que viene», emplazó el central del Granada ya de cara a la visita a la Cultural Leonesa en declaraciones a LaLiga Hypermotion TV.

