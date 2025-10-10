Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alineación titular del Roda contra el Atzeneta. CD Roda

Rival del Granada en Copa

El Roda pierde en casa con el Atzeneta

Tercera RFEF ·

El modesto club castellonense tendrá que medirse aún al filial del Levante y al Torrellano

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:58

El Roda, rival del Granada en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, perdió este viernes en casa con el Atzeneta por la sexta ... jornada de la Tercera RFEF. Los visitantes se adelantaron al cuarto de hora y un gol de penalti de Iván Agudo devolvió las tablas al marcador a la media hora, algo que no impidió que estos fueran ya por delante al descanso con un nuevo tanto. Ya en la recta final, el equipo local desaprovechó una pena máxima que le habría permitido volver a empatar. El Roda no ha ganado aún en su estadio después de tres jornadas allí.

