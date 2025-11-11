La Copa de la Reina empareja al Granada femenino con el Badalona Women en octavos

El Granada femenino ya tiene rival para los octavos de final de la Copa de la Reina. Las futbolistas rojiblancas se medirán al Badalona Women ... como visitantes debido a su condición de cabezas de serie en la presente edición de la competición. La eliminatoria tendrá lugar a partido único entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, justo antes del parón navideño del fútbol femenino.

El Badalona Women marcha por delante de las nazaríes en la tabla de la máxima categoría, aunque por una diferencia nimia. Ambos conjuntos cuentan con doce puntos en sus casilleros, pero las catalanas se quedan con la octava posición debido a su mejor diferencia de goles anotados y encajados (-2). El Granada, noveno con un -6, del que dos tantos correspondieron a su derrota precisamente contra el equipo de Marc Ballester en Los Cármenes en la segunda jornada.

El quinto puesto que logró el conjunto nazarí a las órdenes de Arturo Ruiz la pasada campaña otorgó esta ventaja al Femenino, que quedó exento de afrontar la primera ronda copera como uno de los ocho mejores equipos de la Liga F. Esta situación también conllevó que el Granada evite en octavos a huesos duros de roer como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético, además de a otros rivales complicados como el Athletic, el Tenerife, la Real Sociedad y el Eibar.

El Femenino encara otro torneo del 'KO' con el recuerdo de su último periplo, donde alcanzó las semifinales tras deshacerse del Alba Fundación, del Sevilla y del Levante en las rondas previas. Se vio las caras a doble partido contra el Atlético, que ganó ambos duelos por 0-2 en la ida celebrada en Los Cármenes y por 3-2 en su Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares en la vuelta. Se trata del mejor resultado copero obtenido por la sección desde su origen.