Las jugadoras del Granada celebran un gol de Keefe en la Ciudad Deportiva. J. M. Baldomero

Nuevo rival

La Copa de la Reina empareja al Granada femenino con el Badalona Women en octavos

El conjunto rojiblanco ejercerá como visitante debido a su condición de cabeza de serie en el torneo del 'KO'

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

El Granada femenino ya tiene rival para los octavos de final de la Copa de la Reina. Las futbolistas rojiblancas se medirán al Badalona Women ... como visitantes debido a su condición de cabezas de serie en la presente edición de la competición. La eliminatoria tendrá lugar a partido único entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, justo antes del parón navideño del fútbol femenino.

