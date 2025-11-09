Dos jugadores del Recreativo vuelven a la lista contra el Zaragoza

Convocatoria del GranadaDos jugadores del Recreativo vuelven a la lista contra el Zaragoza
Las bajas definitivas de Astralaga y Casadesús se unen a la del sancionado Hormigo y la de Bouldini
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:36
Los recreativistas Gael Joel y Juanjo Flores volvieron a la convocatoria del Granada para el partido contra el Zaragoza de este domingo en Los Cármenes ( ... 18.30 horas) pese al partido del filial con el Torre del Mar. Tanto el centrocampista reconvertido a lateral derecho como el central reforzaron al primer equipo junto al portero Iker García, que ya viajó a Valladolid la jornada anterior, tras confirmarse las bajas definitivas tanto de Ander Astralaga como de Pau Casadesús.
Las ausencias de Astralaga y Casadesús se sumaron a las conocidas de Diego Hormigo por sanción tras su expulsión en Zorrilla y a la de Moha Bouldini. Continuó en la lista Martin Hongla, a falta de jugar.
-Porteros: Luca e Iker García.
-Defensas: Manu Lama, Diallo, Loïc Williams, Oscar Naasei, Gael Joel y Flores.
-Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Álex Sola, José Arnaiz, Manu Trigueros, Souleymane Faye, Martin Hongla, Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Gagnidze y Rodelas.
-Delantero: Jorge Pascual.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión