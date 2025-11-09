Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrenamiento reciente del Granada en la Ciudad Deportiva del club. José Miguel Baldomero

Convocatoria del Granada

Dos jugadores del Recreativo vuelven a la lista contra el Zaragoza

Las bajas definitivas de Astralaga y Casadesús se unen a la del sancionado Hormigo y la de Bouldini

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:36

Los recreativistas Gael Joel y Juanjo Flores volvieron a la convocatoria del Granada para el partido contra el Zaragoza de este domingo en Los Cármenes ( ... 18.30 horas) pese al partido del filial con el Torre del Mar. Tanto el centrocampista reconvertido a lateral derecho como el central reforzaron al primer equipo junto al portero Iker García, que ya viajó a Valladolid la jornada anterior, tras confirmarse las bajas definitivas tanto de Ander Astralaga como de Pau Casadesús.

