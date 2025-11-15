Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álex Sola baja del autobús en Santander. Granada CF - Pepe Villoslada

Convocatoria para el Racing - Granada

Astralaga y Casadesús vuelven a una lista con Carlos Guirao también

El portero del Juvenil A ejerce de tercer guardameta en la expedición

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:30

Ander Astralaga y Pau Casadesús volvieron a la convocatoria del Granada para la visita al Racing tras haberse perdido la remontada sobre el Zaragoza la ... jornada anterior en Los Cármenes por distintas molestias físicas. Además, también fue novedad en la lista la presencia de Carlos Guirao, portero del Juvenil A, tras completar el último entrenamiento con el primer equipo una vez regresado de una concentración con la selección española sub 18 junto a la sub 19. Este último ejerce de tercer guardameta en la expedición tras Iker García. Causaron baja los lesionados Luca Zidane y Moha Bouldini además de los internacionales Martin Hongla y Gael Joel.

