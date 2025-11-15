Astralaga y Casadesús vuelven a una lista con Carlos Guirao también

Convocatoria para el Racing - GranadaAstralaga y Casadesús vuelven a una lista con Carlos Guirao también
El portero del Juvenil A ejerce de tercer guardameta en la expedición
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:30
Ander Astralaga y Pau Casadesús volvieron a la convocatoria del Granada para la visita al Racing tras haberse perdido la remontada sobre el Zaragoza la ... jornada anterior en Los Cármenes por distintas molestias físicas. Además, también fue novedad en la lista la presencia de Carlos Guirao, portero del Juvenil A, tras completar el último entrenamiento con el primer equipo una vez regresado de una concentración con la selección española sub 18 junto a la sub 19. Este último ejerce de tercer guardameta en la expedición tras Iker García. Causaron baja los lesionados Luca Zidane y Moha Bouldini además de los internacionales Martin Hongla y Gael Joel.
-Porteros: Astralaga, Iker García y Carlos Guirao.
-Defensas: Casadesús, Manu Lama, Diallo, Loïc Williams, Oscar Naasei y Flores.
-Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Álex Sola, Pedro Alemañ, José Arnaiz, Manu Trigueros, Souleymane Faye, Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Gagnidze, Rodelas y Gambín.
-Delantero: Jorge Pascual.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión