Los futbolistas sin convocar comparten la previa del partido con sus compañeros. José Miguel Baldomero

Convocatoria

Hasta ocho fichas 'B' en el Granada contra el Deportivo

La pequeña lesión de Sergio Ruiz en el psoas le impide jugar de inicio finalmente

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:50

Hasta ocho fichas 'B', del Recreativo, presentó el Granada en su primera convocatoria del campeonato para medirse al Deportivo de La Coruña en Los Cármenes. ... La imposibilidad de inscribir a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo y las bajas de Lucas Boyé y Pau Casadesús por lesión y de Pedro Alemañ por sanción provocaron que Pacheta tuviera que quedarse con hasta seis jugadores del filial en el banquillo más allá de las titularidades de Oscar Naasei y Sergio Rodelas.

