Hasta ocho fichas 'B' en el Granada contra el Deportivo

ConvocatoriaHasta ocho fichas 'B' en el Granada contra el Deportivo
La pequeña lesión de Sergio Ruiz en el psoas le impide jugar de inicio finalmente
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:50
Hasta ocho fichas 'B', del Recreativo, presentó el Granada en su primera convocatoria del campeonato para medirse al Deportivo de La Coruña en Los Cármenes. ... La imposibilidad de inscribir a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo y las bajas de Lucas Boyé y Pau Casadesús por lesión y de Pedro Alemañ por sanción provocaron que Pacheta tuviera que quedarse con hasta seis jugadores del filial en el banquillo más allá de las titularidades de Oscar Naasei y Sergio Rodelas.
Tampoco pudo ser titular Sergio Ruiz, impedido por su pequeña lesión en el psoas. Al cántabro lo acompañaron Ander Astralaga y Pablo Insua del primer equipodemás de Seydou Fall, Gael Joel, Pere Haro, Dominique Moubeke, Samu Cortés y Mario Jiménez. Esta circunstancia deja al Granada al límite de la alineación indebida al necesitar hasta siete futbolistas con ficha 'A' al mismo tiempo siempre en el campo.
